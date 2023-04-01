Ai nghèo ba họ, ai khó 3 đời ,đúng 14h30 ngày 1/4: 3 con giáp được ví như "rồng vàng" giàu có nứt vách , tiền về như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 10:20

Tử vi dự đoán được rằng trong 30 ngày tới, được tài tinh trợ lực nên không quá ngạc nhiên khi mà vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, vượng phát

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán được rằng trong 30 ngày tới, người tuổi Mão được tài tinh trợ lực nên không quá ngạc nhiên khi mà vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, vượng phát. Có thể nói, các nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bản mệnh đều đang vô cùng khả quan. Mọi sự dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

Thời điểm thuận lợi, bản mệnh sẽ dựa vào chính năng lực của bản thân để tìm kiếm tài lộc, lại khéo léo tích lũy nên có một khoản tiền khá lớn. Đừng quá lo lắng, bạn có tham vọng thì hãy tìm cách thực hiện nó, trong tháng được quý nhân giúp đỡ này, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều lần.

Ai nghèo ba họ, ai khó 3 đời ,đúng 14h30 ngày 1/4: 3 con giáp được ví như 'rồng vàng' giàu có nứt vách , tiền về như thác đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hàng tháng của 12 con giáp dự báo tháng 4/2023 này, tuổi Sửu nhiều tài lộc và may mắn. Duy trì được phong độ giúp con giáp này không phải lo lắng về mặt tiền bạc, có khả năng mua sắm những tài sản có giá trị cao. Sự nghiệp tuổi Sửu thời điểm này tương đối thuận lợi. Đây còn là thời điểm con giáp này có thể thỏa sức vẫy vùng. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn trọng hơn để tránh những bất trắc bất ngờ xảy ra.

Tuổi Sửu tháng này không được may mắn về tình cảm, nhưng lại có sao chủ về xuất hành, được đi du lịch nhiều nơi. Do gia đạo dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, nên con giáp này nên chú ý lời ăn tiếng nói. Nửa cuối tháng, nữ giới cần cẩn trọng trong tình cảm.

Ai nghèo ba họ, ai khó 3 đời ,đúng 14h30 ngày 1/4: 3 con giáp được ví như 'rồng vàng' giàu có nứt vách , tiền về như thác đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trí nhớ tốt, nhiệt tình hoạt bát nên việc gì cũng suôn sẻ, nhờ có vận khí tốt nên họ luôn giữ được quý nhân bên mình. Là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình. 

‏Trong tháng 4, Thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Tý chân thành, nhiệt tình và tinh tế. Được "ưu ái" bởi tài vận, nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai.

Ai nghèo ba họ, ai khó 3 đời ,đúng 14h30 ngày 1/4: 3 con giáp được ví như 'rồng vàng' giàu có nứt vách , tiền về như thác đổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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