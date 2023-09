Ai nghèo ba họ, ai khó 3 đời ,đúng 14h30 ngày 1/4: 3 con giáp được ví như "rồng vàng" giàu có nứt vách , tiền về như thác đổ

Ngày 28/3, Công an TP.Bắc Giang đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ 6 đối tượng đã lừa khoảng 200 người vào bẫy để chiếm đoạt tiền tỷ