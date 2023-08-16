Ai khổ mặc ai, 3 con giáp được Phật Bà cưng chiều ghi tên vào sổ vàng trong 15 ngày tới: Công thành danh toại, làm sương sương mà có tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 16/08/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong 15 ngày tới thăng tiến ầm ầm, phát tài phát lộc.

Tuổi Thìn

Trong thời gian qua, những người sinh vào năm Thìn về cơ bản chưa gặp được việc gì tốt đẹp, trái lại, họ dường như bị vận rủi đeo bám khiến cuộc sống nặng nề, áp lực, khó khăn và rất trắc trở.

Song, các bạn hoàn toàn có thể lạc quan hơn trong 15 ngày tới. Vận đen sẽ bị "cắt đuôi" nhờ có sao tốt chiếu mệnh, từ đó làm gia tăng vận may cho những người tuổi Thìn.

Thời điểm này, các bạn sẽ cảm nhận thấy công việc và mọi lĩnh vực trong cuộc sống đền trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều, thậm chí còn được đón nhận những tin vui ngoài mong đợi, may mắn gõ cửa khiến mọi việc hanh thông, tài chính vì thế mà cũng dư dả hơn.

Ai khổ mặc ai, 3 con giáp được Phật Bà cưng chiều ghi tên vào sổ vàng trong 15 ngày tới: Công thành danh toại, làm sương sương mà có tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 15 ngày tới, người tuổi Mùi do có Lục Hợp nâng đỡ nên đón nhận nhiều may mắn về tiền bạc. Có thể nói người tuổi Mùi được hưởng vía của Thần Tài, bản mệnh có cơ hội kiếm được những khoản tiền hậu hĩnh chỉ trong một thời gian ngắn.

Không những vậy, sắp tới vận trình người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa. Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

Đặc biệt là những người buôn bán, kinh doanh nên tận dụng thời cơ để phát triển quy mô làm ăn lớn hơn. Nếu có thể, bản mệnh nên sử dụng hiểu biết sâu sắc của bạn để hoàn thành nhiều việc và giúp đỡ những người khác nữa. Cho đi ắt sẽ nhận lại nhiều hơn, lẽ thường xưa nay là thế.

Ai khổ mặc ai, 3 con giáp được Phật Bà cưng chiều ghi tên vào sổ vàng trong 15 ngày tới: Công thành danh toại, làm sương sương mà có tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp có quyền tự hào vệ sự nghiệp của họ trong 15 ngày tới Trong thời gian qua, vì bản tính nóng vội, bất cẩn nên bạn phạm phải một số sai lầm khiến công việc không được thành công như mong muốn.

Thời điểm này, người tuổi Dần được 3 ngôi sao Long Đức, Tử Vi, Tam Đài chiếu mệnh, tài vận sáng chói, cơ hội thăng tiến, phát tài đầy tay. Chỉ cần biết chớp lấy cơ hội và nỗ lực hết mình, con giáp này sẽ kiếm được bộn tiền, thậm chí gấp 2, gấp 3 lần những tháng trước đó. Lương tăng, thưởng nhiều, người tuổi Dần có túi tiền rủng rẻn, dồi dào trong tháng 8.

Ai khổ mặc ai, 3 con giáp được Phật Bà cưng chiều ghi tên vào sổ vàng trong 15 ngày tới: Công thành danh toại, làm sương sương mà có tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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