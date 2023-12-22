Ai đen mặc ai, 3 con giáp lắm tiền nhiều của từ ngày 22/12 đến ngày 31/12: Lộc vào cuồn cuộn, tài vận thăng hoa, vàng bay đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây ước gì cũng thành, tiền rơi trúng đầu từ ngày 22/12 đến ngày 31/12.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách tự tin, vui vẻ. Con giáp này có năng lực tốt nên đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Bản mệnh sống nhiệt tình, hào phóng, sôi nổi. Năng lượng và sự lạc quan của tuổi Thìn có thể lan truyền sang những người xung quanh. Bản mệnh mang đến nguồn năng lượng tích cực nên thu hút được nhiều người. Đây chính là điều giúp tuổi Thìn luôn được yêu quý.

Người tuổi Thìn vượng quý nhân, tương lai rộng mở. Bản mệnh sinh ra đã có cát tinh phù trợ nên cuộc sống suôn sẻ, sự nghiệp và tài lộc hanh thông.

Tử vi dự báo từ ngày 22/12 đến ngày 31/12, họ sẽ không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Công việc hanh thông giúp họ có nguồn tài chính vững vàng để trang trải cho cuộc sống mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Khi còn trẻ, Thìn khó tránh khỏi một chút kiêu ngạo và nôn nóng muốn tranh đua. Tuy nhiên, họ vẫn là người có năng lực, không ngại đối mặt với thử thách hay thất bại.

Ai đen mặc ai, 3 con giáp lắm tiền nhiều của từ ngày 22/12 đến ngày 31/12: Lộc vào cuồn cuộn, tài vận thăng hoa, vàng bay đến tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi phương Đông 12 con giáp cho thấy vận tài lộc của tuổi Sửu khởi sắc vô cùng, tiền bạc dư dả thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng gì từ ngày 22/12 đến ngày 31/12. Người làm văn phòng cũng có thêm thu nhập phụ bên ngoài, song cũng đồng nghĩa là con giáp này sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi nữa.

Đối với người theo nghiệp buôn bán kinh doanh cũng từ ngày 22/12 đến ngày 31/12 sẽ làm ăn tấn tới, hàng hóa rất đắt khách. Bản mệnh cũng là người có duyên với buôn bán nên được khách hàng tin tưởng, cộng thêm chất lượng hàng hóa tốt nên mới được như vậy.

Tam Hợp quý nhân se duyên tơ hồng cho những người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Các cặp đôi thấy tình cảm càng ngày càng nồng nàn hơn. Thời gian khiến cho con giáp này và nửa kia mong muốn sớm về chung một nhà để không phải chịu cảnh đón đưa xa cách như bây giờ nữa.

Ai đen mặc ai, 3 con giáp lắm tiền nhiều của từ ngày 22/12 đến ngày 31/12: Lộc vào cuồn cuộn, tài vận thăng hoa, vàng bay đến tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người hiền lành, sống tình cảm và thường xuyên giải quyết mọi chuyện theo cảm tính. Tuy nhiên, trong một số trường hợp tuổi Mão cũng rất lý trí và biết phân biệt nặng nhẹ. Thời gian vừa qua, tuổi Mão đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, thậm chí là mất mát mọi thứ. Tuy nhiên, người tuổi Mão với bản tính hiền lành, luôn lấy cái thiện làm gốc để sống nên những thử thách đều trôi qua nhẹ nhàng. Đối với tuổi Mão, năm Mão không phải là năm may mắn dành cho họ, tuy nhiên từ ngày 22/12 đến ngày 31/12 thì mọi chuyện lại thay đổi.

Tử vi học có nói, tuổi Mão sẽ bất ngờ được thần tài và các vị thân may mắn chiếu cố từ ngày 22/12 đến ngày 31/12. Trong giai đoạn này, họ sẽ nhận được những cơ hội tốt mà bản thân không bao giờ ngờ đến. Phúc đức trời ban cho tuổi Mão có thể chỉ đến một lần, vì vậy nếu biết nắm bắt thì sẽ có cơ hội đổi đời. Vào ngày đó, tuổi Mão sẽ không bao giờ phải quay lại những ngày tháng cực khổ như xưa mà thay vào đó là sự phát triển, sự tiền bộ, càng lớn tuổi sẽ càng hưng thịnh, hậu vận giàu có sung túc.

Ai đen mặc ai, 3 con giáp lắm tiền nhiều của từ ngày 22/12 đến ngày 31/12: Lộc vào cuồn cuộn, tài vận thăng hoa, vàng bay đến tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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