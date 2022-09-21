Ai đang tìm dâu thì nhất định phải tìm đến 3 con giáp nữ này, có số vượng phu ích tử, đem may mắn về cho gia đình, giúp đường công danh chồng con phát triển vượt bậc

Phụ nữ tuổi Thìn thích sự lãng mạn và theo đuổi những điều mới mẻ, điều này khiến họ có thể tỏa ra hơi thở thơm tho bất cứ lúc nào, khiến người khác không thể lại gần, và khi lớn lên, đặc điểm này của họ sẽ trở thành đặc biệt đáng quý và trẻ trung. Không dễ già, luôn giữ được phong cách ăn mặc giản dị cũng có thể trở nên quyến rũ, và từ ngoại hình đến cách nói chuyện, đàn ông có thể cảm nhận được nét hấp dẫn trong tính cách của họ, vì vậy cô gái Rồng càng lớn càng quyến rũ, sức hấp dẫn sẽ không bao giờ giảm bớt.

Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi luôn là những người mang nhiều phúc khí và nhiều vận may nhất. Đặc biệt đối với phụ nữ tuổi Hợi, sau khi kết hôn, họ sẽ ngày càng được hưởng nhiều phước lành hơn. Tuổi Hợi sinh ra đã có phúc khí, sau khi lấy chồng người chồng sẽ nhờ phúc khí ấy từ vợ mà may mắn hơn người, làm gì cũng thuận lợi, thành công. Chồng của tuổi Hợi nhờ thế đã giàu lại càng giàu hơn, đã sung sướng lại càng phú quý hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, tuổi Hợi là một trong những con giáp có mệnh vượng phu, vì vậy chồng nào cưới được thì gia đình sẽ thịnh vượng sung túc cả đời. Sự nghiệp nếu không thành công rực rỡ thì ít nhất cũng ổn định đủ để con cháu nối nghiệp, cả nhà 3 đời đều hạnh phúc, an yên.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần sinh ra đã mang tính cách lạc quan, giản dị. Họ trân trọng gia đình và những người mình thương yêu. Con giáp này chăm chỉ, cần cù, biết cách chi tiêu tiết kiệm chứ không hoang phí. Phụ nữ tuổi Dần mang số mệnh vượng phu, ích tử. Trong gia đình, họ là người vợ đảm đang, tháo vát, khéo vun vén, người mẹ yêu thương con nhưng không nuông chiều con. Họ biết đối nhân xử thế, sống thẳng thắn, chân thật nên được nhiều người yêu mến.



Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi này mang tính cách lạc quan, mạnh mẽ. Họ có thể cùng chồng đối mặt với khó khăn, động viên anh ta tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Khi chồng thành công, họ không quên nhắc nhở đối phương chớ chủ quan, lơ là. Phụ nữ tuổi Dần là tấm gương sáng cho các con, mang lại niềm hy vọng, niềm vui, niềm hạnh phúc cho cả gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.