Ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng3 số này tượng trưng cho Tài - Lộc - Phát cả đời giàu sang về già ấm no, con cái hiếu thuận

Xem bói ngày sinh cho thấy người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 4 dù là đàn ông hay phụ nữ đều mang tính cách dịu dàng, tốt bụng.

Họ thường có được gia đình hòa thuận, nền nếp. Về già, người sinh vào ngày Âm lịch này có của ăn của để, cuộc sống ấm no. Không những thế, lúc này, con cái của họ thường trưởng thành, tài giỏi, sống có hiếu với cha mẹ.

Đàn ông sinh ngày Âm lịch này thường ít nói, sống có trách nhiệm. Trong khi phụ nữ sinh vào những ngày 4, 14, 24 Âm lịch thường đức hạnh, được chồng yêu thương.Người sinh vào ngày Âm lịch này thường thông minh, có năng lực, trời sinh khí chất riêng. Họ không chỉ kiên trì, chăm chỉ trong công việc mà còn giỏi giang, sáng tạo, không ngừng học hỏi vươn lên. Người sinh ngày Âm lịch này rất độc lập, không nhờ cậy vào người khác.

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Ngày sinh kết thúc bằng số 6

Theo bói ngày sinh mà kết thúc bằng số 6 thường gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Từ nhỏ đến lớn, vận số của họ đều suôn sẻ. Người sinh ngày này từ nhỏ đã được phúc tinh chiếu mệnh. Phần lớn những người này họ rất thông minh, khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật.

Người sinh vào ngày mùng 6, 16 và 26 Âm lịch nếu là đàn ông thì thường tài giỏi, quyết đoán, nếu là phụ nữ thì vượng phu ích tử. Những người này họ nhạy cảm với đồng tiền và rất quyết đoán trong công việc.

Người có ngày sinh kết thúc bằng số 6 thường có số phú quý vượt trên số mệnh. Đến trung tuổi, họ có công việc ổn định, tài chính dư dả và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

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Ngày sinh kết thúc bằng số 1

Người sinh vào các ngày 1, 11 và 21 Âm lịch được hưởng phước lành trời ban nên thường gặp được quý nhân. Người sinh ngày này tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong cuộc sống, họ là người giàu ý chí, luôn nỗ lực vươn lên chiến thắng nghịch cảnh. Mặc dù, đôi lúc họ cũng khá bảo thủ, cố chấp, không lắng nghe ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi trung niên, người sinh vào ngày này thay tâm đổi tính, trở nên thâm trầm và trưởng thành hơn. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, đến độ tuổi này đạt đến độ chín trong sự nghiệp.

Dù là đàn ông hay phụ nữ sinh ngày này thì sau tuổi 40 thường gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Có tài lộc dồi dào, người tuổi này thăng tiến vượt bậc, nhận nhiều cơ hội đổi đời. Về già, họ có cuộc sống an nhàn, đủ đầy, không lo thiếu thốn.