Ai chê gì mặc ai, 3 con giáp vươn mình thành đại gia vào đúng 5 giờ sáng ngày 11/10: Vận trình lên hương, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng

Tâm linh - Tử vi 10/10/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phất lên giàu sang vào đúng 5 giờ sáng ngày 11/10.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão vốn là người thông minh, lanh lợi và vô cùng khéo léo. Trong công việc, họ luôn có trách nhiệm và cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, nhờ vậy mà nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên.

Thời gian qua, cuộc sống tuổi Mão có nhiều biến động, nhưng họ đã dùng tinh thần lạc quan và suy nghĩ tích cực để vượt qua mọi thứ. Trong số đó, vấn đề tài chính luôn là nỗi lo lớn đối với tuổi Mão. Tuy nhiên vào đúng 5 giờ sáng ngày 11/10, mọi thứ sẽ thay đổi, tuổi Mão sẽ là một trong 3 con giáp được thần tài ân sủng, làm gì cũng kiếm được tiền, từ đó tích góp được khoản lớn, dư dả thoải mái sống.

Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đây là thời điểm tốt để phát huy mọi tiềm năng, vì sẽ có khả năng thu về khối tài sản khổng lồ mà tuổi Mão không bao giờ ngờ tới.

Ai chê gì mặc ai, 3 con giáp vươn mình thành đại gia vào đúng 5 giờ sáng ngày 11/10: Vận trình lên hương, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với tính cách vui vẻ, hướng ngoại. Tuy nhiên, đôi khi họ tỏ ra thiếu kiên nhẫn và bốc đồng trong mọi việc. Con giáp tuổi này thường không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. 

Đây là điểm người tuổi Tý cần sửa chữa để tiến xa hơn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Con giáp tuổi Tý sống không mưu mô, suy nghĩ đơn giản. Họ luôn giữ được sự kiên trì, kiên định trong những việc mình làm. Khi đã đề ra mục tiêu gì, con giáp tuổi này luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình.

Thời gian vừa qua, người tuổi Tý có thể gặp nhiều khó khăn trong công việc. Vào đúng 5 giờ sáng ngày 11/10, con giáp này có sự nghiệp khởi sắc. Đây là thời điểm tốt để họ hiện thực hóa ước mơ của mình. 

Họ sẽ nhận thêm được cơ hội, dự án công việc giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng.

Ai chê gì mặc ai, 3 con giáp vươn mình thành đại gia vào đúng 5 giờ sáng ngày 11/10: Vận trình lên hương, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là người có trách nhiệm trong công việc, luôn biết người biết ta nên Ngọ thăng tiến cực nhanh, kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, con giáp giàu có này không hề kênh kiệu hay tỏ thái độ ta đây, hống hách.

Ngược lại, càng giàu có, lắm của nhiều tiền Ngọ càng hào phóng làm điều thiện, giúp đỡ những người nghèo khó nên trời Phật thương yêu, cưng chiều hết mực.

Vào đúng 5 giờ sáng ngày 11/10, Ngọ sẽ đạp trúng hũ vàng, công thành danh toại. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp tài năng này cũng có két chất chật tiền, phải thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Ai chê gì mặc ai, 3 con giáp vươn mình thành đại gia vào đúng 5 giờ sáng ngày 11/10: Vận trình lên hương, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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