9h ngày Chủ nhật (6/2), 3 con giáp gặp được quý nhân, "cơ hội vàng" trao tay, của cải ào ào chảy vào nhà, cuối năm mua nhà tậu xe "dễ như ăn kẹo"

Thu nhập của người tuổi Hợi trong tháng 3 tăng lên nhanh chóng, đến mức có thể chính bạn cũng sẽ cảm thấy bất ngờ. Có thể thấy rằng thời điểm này bạn buôn bán hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn xuất hiện rất nhiều.

Dân văn phòng, làm công ăn lương được thưởng nóng nhờ những cống hiến lớn lao cho tập thể. Một số người được cấp trên đánh giá cao còn có cơ hội được cấp trên cất nhắc tăng lương hoặc thăng chức. Hãy sẵn sàng đón nhận cơ hội mở ra với mình.

Tình hình kinh doanh, buôn bán cũng khởi sắc trông thấy. Thị trường sôi động là lúc bạn mạnh dạn xúc tiến các kế hoạch của mình. Tuy nhiên, làm gì bạn cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tránh đưa ra những quyết định quá vội vã, gây hao tổn tiền bạc không đáng.

Tuổi Tỵ

Nhờ có cát tinh che chở, tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Ảnh minh họa

Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Dù đang kiếm được nhiều tiền thế nào đi nữa thì khi thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, bạn cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tuổi Tý

Đầu tháng 3, vận may của tuổi Tý cũng lội ngược dòng, họ tin rằng chỉ cần không ngừng cố gắng nỗ lực thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trong tuần mới tới đây, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, tháng 3 này, công việc của tuổi Tý vốn đã ổn định thì vẫn sẽ như cũ, ngoài ra họ sẽ gặp được quý nhân, được tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận cũng tăng lên theo thời gian. Trước Tết Nhâm Dần 2022, tuổi Tý sẽ cá kiếm được khoản tiền kha khá, cuộc sống trong thời gian tới sẽ thoải mái bất ngờ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.