9 ngày tới, những con giáp có bùa yêu hộ mệnh, thần cupid ngự trị, tình yêu thăng hoa rực rỡ: Thân có tình yêu ngọt ngào, Mùi có tình yêu mê đắm, Mão có tình yêu sâu sắc

Những người tuổi Thân luôn có thái độ không mấy tốt đẹp đối với tình yêu và các mối quan hệ. Họ là kiểu người coi tình yêu như một trò chơi. Hơn nữa, người tuổi Thân thiếu kiên nhẫn và không chu đáo nhưng lại tạo cho người khác ấn tượng là người đơn giản và thẳng thắn. Như vậy, họ khó mang lại cảm giác an toàn cho người bạn đời của mình trong một mối quan hệ. Tuy nhiên, trong 9 ngày tới, vận may tình duyên của họ sẽ tăng cao khiến tuổi Thân vô cùng coi trọng tình yêu. Vì vậy, thái độ và sự quan tâm của họ dành cho bạn đời sẽ được cải thiện. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc xích lại gần nhau hơn, giúp họ cảm nhận được vị ngọt tình yêu.

Đây là những người luôn giữ vị trí cao trong tình yêu và các mối quan hệ. Họ thích đóng vai trò thống trị nên chắc chắn sẽ gây ra áp lực cho đối tác. Trong 9 ngày tới, nhờ vận đào hoa nở rộ nên người tuổi Dậu sẽ chu đáo và suy nghĩ nhiều hơn cho đối tác của mình, coi trọng tình cảm của đối phương hơn. Nhờ đó, thái độ của họ với nửa kia sẽ thay đổi, không còn cành cao như trước. Bằng cách này, họ sẽ xích lại gần nhau hơn để 2 người trong mối quan hệ đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của tình yêu.

Tuổi Mùi

Đây là những người rất tình cảm và mê đắm. Họ mạnh mẽ, kiên trì và một khi đã đặt mục tiêu là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trong tình yêu, tuổi Mùi cũng có thái độ như vậy. Hơn nữa, những người này thường có tính cách ôn hòa, hiếm khi xảy ra xung đột khi ở cạnh bạn đời. Vào 9 ngày tới, khi vận đào hoa nở rộ, người tuổi Mùi và bạn đời sẽ hòa thuận hơn. Giữa họ sẽ có nhiều chủ đề chung để xích lại gần nhau hơn.

Tuổi Mão

Họ là những người tốt bụng và luôn có thái độ tốt với nửa kia. Vì vậy, họ có thể duy trì sự ổn định của tình yêu và các mối quan hệ. Trong 9 ngày tới, vận đào hoa của người tuổi Mão được cải thiện, nhờ đó mà họ có thêm thời gian và năng lượng để ở bên người yêu. Trong giai đoạn này, họ có thể tìm ra một số chủ đề chung để hiểu nhau hơn và mối quan hệ của họ sẽ ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

Tuổi Tý

Trong 9 ngày tới, người tuổi Tý sẽ hòa hợp với nửa kia của mình bởi vận may trong tình yêu rất thăng hoa. Bản thân người tuổi Tý là mẫu người thận trọng, cẩn thận nên mối quan hệ của họ với nửa kia luôn khá ổn định. Khi 2 người ở bên nhau, những xung đột hay mâu thuẫn hiếm khi xảy ra. Do đó, với sự thăng hoa trong tình yêu, mối quan hệ của họ sẽ ngày càng tiến xa hơn.

* Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.