7h thứ 2 đầu tuần: Thần Tài báo trước vận giàu sag, 3 con giáp trúng số độc đắc, nhà không có gì ngoài tiền

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 12:35

Ngày đầu tuần với nhiều tài lộc, cùng 3 con giáp dưới đây đón nhận vận may hiếm gặp nhé!

Tuổi Mùi

Mùi không phải người quá thông minh nhưng đổi lại vô cùng cần cù, chịu khó. Bản thân người tuổi Mùi đã giàu ý chí rồi nên có được động lực từ người thân nữa thì họ sẽ nỗ lực bằng 10 lần.

7h thứ 2 đầu tuần: Thần Tài báo trước vận giàu sag, 3 con giáp trúng số độc đắc, nhà không có gì ngoài tiền - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

7h ngày thứ 2 đầu tuần, người tuổi Mùi tự nhiên gặp được cơ may khi có người mời góp vốn làm ăn. Công việc hợp lý nên tuổi Mùi đã có được thu nhập khá ổn. Cũng từ đó bạn có kinh nghiệm và bước đệm giúp bản thân phấn đấu hơn nữa. Người đi làm thuê cũng được tăng lương, thăng quan tiến chức, tiền đổ về túi ầm ầm, tin vui ồ ạt.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần trời sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Dần sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

7h thứ 2 đầu tuần: Thần Tài báo trước vận giàu sag, 3 con giáp trúng số độc đắc, nhà không có gì ngoài tiền - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

7h ngày thứ 2 đầu tuần, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên những người tuổi Dần sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Đặc biệt dù đang dịch bệnh khó khăn nhưng bản mệnh vẫn tìm được cơ hội kinh doanh và thành công đổi đời.

Tuổi Dậu

Trong năm 2022, nếu phải chọn ra những con giáp may mắn nhất, sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu không nhắc đến tuổi Dậu.

Tuổi Dậu vẫn là con giáp được Thần tài che chở, ưu ái, dù làm trong ngành nghề nào cũng dễ bề thuận lợi, có nhiều đất phát triển, nhiều cơ hội thể hiện tài năng, do đó thu nhập cũng sẽ nhỉnh hơn những con giáp khác.

7h thứ 2 đầu tuần: Thần Tài báo trước vận giàu sag, 3 con giáp trúng số độc đắc, nhà không có gì ngoài tiền - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, 7h ngày thứ 2 đầu tuần là lúc mà tuổi Dậu sẽ ghi được những dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của mình, nếu là người làm kinh doanh, với vận may ở bên, có thể sẽ kiếm được những hợp đồng lớn, mang lại cho họ nhiều lợi nhuận. Đây cũng là lúc nên mở rộng quy mô kinh doanh và gặt hái thành tựu. Những người tuổi Dậu làm ở các lĩnh vực khác cũng có được thành công riêng theo cách của họ, giúp cho họ rủng rỉnh tiền nong đón Tết.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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