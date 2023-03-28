7 ngày tới các con giáp sau VẬN ĐỎ NHƯ SON, tiền về chật két, được THẦN TÀI chiếu cố ban cho bạc vàng tiêu pha thả ga

Tâm linh - Tử vi 28/03/2023 21:21

Theo tử vi, 3 con giáp này vận trình hứa hẹn sẽ hanh thông thuận lợi hơn, đón nhiều tin vui về cả sự nghiệp và tài lộc trong 7 ngày tới.

Tuổi Mùi 

7 ngày tới các con giáp sau VẬN ĐỎ NHƯ SON, tiền về chật két, được THẦN TÀI chiếu cố ban cho bạc vàng tiêu pha thả ga - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo 

7 ngày tới là khoảng thời gian đáng mong chờ của người tuổi Mùi khi họ vượng vận quý nhân, đi đâu làm gì cũng dễ được quý nhân giúp sức, tỏa sáng rực rỡ trong sự nghiệp, chứng minh sức mạnh và giá trị của bản thân với người khác.

Về tài lộc, được sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh, việc kiếm tiền của người tuổi Mùi diễn ra thuận lợi. Nếu thể hiện đúng mực và tích cực phấn đấu cho bản thân thì con giáp này hoàn toàn có khả năng được thăng chức, tăng lương. Không ngừng vậy, tuổi Mùi còn lấy lại được những khoản nợ khó đòi và có rất nhiều tiền trong tay.

Về sự nghiệp, đối với người muốn thay đổi công việc hoặc tự mình khởi nghiệp thì đây là cơ hội tốt khi tuổi Mùi làm gì cũng dễ được quý nhân giúp một tay, mọi việc thêm phần suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Tinh thần làm việc của người tuổi Hợi lên khá cao trong 7 ngày tới. Bạn có động lực thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá.

 

Đây là giai đoạn bạn có thể đề xuất những ý tưởng sáng tạo của mình, chắc chắn rằng sẽ nhận được sự tán dương đồng tình từ sếp và đồng nghiệp. 

 

Khoảng thời gian giáp Tết, các khoản quyết toán, các hạng mục đầu tư… cũng giúp con giáp này thu về khoản tiền lương và thưởng đáng khiến người khác phải ngưỡng mộ.

 

Người theo nghiệp kinh doanh buôn bán có một tháng tất bật với hàng Tết. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng.

 

Tuổi Ngọ 

 

7 ngày tới các con giáp sau VẬN ĐỎ NHƯ SON, tiền về chật két, được THẦN TÀI chiếu cố ban cho bạc vàng tiêu pha thả ga - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy. Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Ngọ luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Bước sang tháng 3 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà. Không 7 ngày tới mà trong thời gian vài tháng sau, công việc làm ăn của người tuổi này rất thuận lợi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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