7 ngày tới (25/10-31/10), 3 con giáp nhận lộc trời ban, kinh doanh vượng phát, tha hồ gom lãi, phú quý triền miên

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 06:52

7 ngày tới (25/10-31/10), 3 con giáp sau nhận lộc trời ban, kinh doanh vượng phát, tha hồ gom lãi, phú quý triền miên

Tuổi Tuất

Theo tử vi, tuổi Tuất chính là 1 trong những con giáp may mắn 7 ngày tới. Sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trong thời điểm này. Với người tuổi Tuất làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên, để tương lai được tăng lương, thăng chức.

Bản mệnh dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó, đồng thời có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí còn được gặp gỡ được quý nhân. Trong thời gian tới, công việc làm ăn cũng tiến triển khá thuận lợi. Thời gian này, bạn rất thích hợp làm những công việc như kí kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với các đối tác. Con giáp tuổi Tuất được quý nhân giúp đỡ, nơi làm việc suôn sẻ, mọi việc thuận lợi không bị cản trở, việc làm ăn thăng tiến đều đặn. 

7 ngày tới (25/10-31/10), 3 con giáp nhận lộc trời ban, kinh doanh vượng phát, tha hồ gom lãi, phú quý triền miên - Ảnh 1
Theo tử vi, tuổi Tuất chính là 1 trong những con giáp may mắn 7 ngày tới. Sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trong thời điểm này. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có cơ hội phát tài trong 7 ngày tới, bởi bản mệnh đang ngày càng tự tin hơn vào khả năng của mình. Nếu có cơ hội đầu tư, kinh doanh xuất hiện trước mắt, bạn đã quyết đoán nắm bắt hơn trước chứ không còn phụ thuộc vào sự gợi ý hoặc thúc đẩy của mọi người xung quanh nữa. Nhờ có Chính Tài nâng đỡ, công việc gì được thực hiện vào thời điểm này cũng sẽ đạt được tỉ lệ thành công khá cao.

 

Bên cạnh đó, người tuổi Sửu có động lực kiếm tiền to lớn như để mua nhà, mua xe, bất động sản. Với những người làm công ăn lương, đây cũng là một khoảng thời gian khá yên bình và tốt đẹp của bạn. Con giáp phát tài 7 ngày tới này ít gặp phải những chuyện rắc rối, khó giải quyết trong công việc. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nên những công sức bạn bỏ ra cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy tiếp tục giữ tinh thần quyết tâm như bây giờ.

 

7 ngày tới (25/10-31/10), 3 con giáp nhận lộc trời ban, kinh doanh vượng phát, tha hồ gom lãi, phú quý triền miên - Ảnh 2
Bên cạnh đó, người tuổi Sửu có động lực kiếm tiền to lớn như để mua nhà, mua xe, bất động sản. Với những người làm công ăn lương, đây cũng là một khoảng thời gian khá yên bình và tốt đẹp của bạn. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tuổi Dần đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. Tuy giữa năm phải đối phó với vài chuyện không như ý do có tiểu nhân hãm hại, nhưng càng về cuối năm, tài vận của tuổi Dần ngày càng phát đạt hơn. Đặc biệt 7 ngày tới là thời điểm rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn. Tử vi học có nói, nhờ có các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết.

Chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, con giáp tuổi Dần có sự nghiệp thăng tiến. Họ giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Dần cũng được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất 7 ngày tới.

7 ngày tới (25/10-31/10), 3 con giáp nhận lộc trời ban, kinh doanh vượng phát, tha hồ gom lãi, phú quý triền miên - Ảnh 3
Chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, con giáp tuổi Dần có sự nghiệp thăng tiến. Họ giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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