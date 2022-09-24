7 ngày tiếp theo (25/9 - 1/10), 3 con giáp hồng phúc tề thiên, may mắn ngút trời, tài lộc nối đuôi kéo đến, đầu tư làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 19:21

Tử vi có nói, trong 7 ngày tới, 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc đầy nhà.

Tuổi Dậu

Trong 7 ngày tới, vận trình của người tuổi Dậu lập tức thăng hạn, phát triển thịnh vượng hơn bao giờ hết. Con giáp may mắn này gặp được nhiều hỷ sự trong công việc. Khả năng cao là bạn sẽ nhận được những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về. Đối với những người làm kinh doanh, các hợp đồng béo bở giúp tương lai của bạn sẽ rạng rỡ hơn nhiều.

Trong công việc, Dậu thu về không ít tiền bạc mà không cần phí chút công sức nào. Mọi chuyện có con giáp tuổi Dậu tham gia vào đều thuận lợi, suôn sẻ. Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay lấn sân sang một lĩnh vực nào khác, Dậu có thể thử sức ngay trong thời gian này. Thời vận đang lên, con giáp làm gì cũng thành công.

7 ngày tiếp theo (25/9 - 1/10), 3 con giáp hồng phúc tề thiên, may mắn ngút trời, tài lộc nối đuôi kéo đến, đầu tư làm 1 hưởng 10 - Ảnh 1
Trong 7 ngày tới, vận trình của người tuổi Dậu lập tức thăng hạn, phát triển thịnh vượng hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong 7 ngày tới có nhiều chuyển biến tích cực. Những khó khăn đã qua đi, đây là thời điểm con giáp gặt hái “quả ngọt”. Những dự án kinh doanh trước đó đã sinh lời. Cũng kể từ đây, đường tài lộc của con giáp tăng vọt không ngừng, mở ra một cuộc sống sung túc. Ngoài ra, con giáp may mắn này còn được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối cho đến thành công. Hãy chờ xem sự thăng tiến vượt bậc của con giáp.

Bằng nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này đang gặt hái những thành quả hết sức xứng đáng. Cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng trên đà khởi sắc. Bản mệnh kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Có khả năng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng, hoa hồng… của bạn cũng sẽ được chấp thuận.

7 ngày tiếp theo (25/9 - 1/10), 3 con giáp hồng phúc tề thiên, may mắn ngút trời, tài lộc nối đuôi kéo đến, đầu tư làm 1 hưởng 10 - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong 7 ngày tới có nhiều chuyển biến tích cực. Những khó khăn đã qua đi, đây là thời điểm con giáp gặt hái “quả ngọt” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn với người tuổi Mão trong 7 ngày tới. Nhìn chung, hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng đúng như tính toàn và mong muốn của bạn. Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Do đó, bạn hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

Những ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây thì thời gian này sẽ bắt đầu thu lợi nhuận. Bạn có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bạn phải tốn nhiều công sức, làm việc tất bật suốt ngày đấy.

7 ngày tiếp theo (25/9 - 1/10), 3 con giáp hồng phúc tề thiên, may mắn ngút trời, tài lộc nối đuôi kéo đến, đầu tư làm 1 hưởng 10 - Ảnh 3
Mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn với người tuổi Mão trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 6 ngày tới (23/9 - 28/9), 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, tin vui tới tấp, tha hồ hưởng phúc phần, sự nghiệp xuôi chèo mát mái

Đúng 6 ngày tới (23/9 - 28/9), 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, tin vui tới tấp, tha hồ hưởng phúc phần, sự nghiệp xuôi chèo mát mái

Đúng 6 ngày tới, 3 con giáp may mắn có tài lộc trúng lớn, nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 7 ngày tới tử vi thứ 7 tử vi ngày 24/9 Tử vi con giáp may mắn tử vi hôm nay Dự đoán tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 43 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông