7 ngày liên tiếp (25/12-31/12/2023): 3 con giáp may mắn ngút trời, ăn trọn tài lộc, ví tiền cứ vơi lại đầy, giàu sang khỏi bàn

7 ngày liên tiếp (25/12-31/12/2023), 3 con giáp sau bứt phá giàu lên rực rỡ, ung dung có của ăn của để, mua nhà sắm xe dễ dàng.
- Sang năm 2024, tỏa sáng không ngừng: 3 con giáp phúc khí đầy nhà, chuyển bại thành thắng, công danh như ý, tình tiền viên mãn
- Đúng Rằm tháng 12 Âm lịch: 3 con giáp kiếm tiền gấp bội, tiến bộ không ngừng, giàu sang vạn lần, cuối năm đón Tết tưng bừng
Tuổi Ngọ
7 ngày liên tiếp (25/12-31/12/2023), người tuổi Ngọ không chọn công việc nhẹ nhàng.
Công việc: Người tuổi Ngọ công việc còn trắc trở, chưa có nhiều thời gian học hỏi thêm.
Tình cảm: Tình cảm gắn bó lâu dài cùng bạn bè, chưa có thêm người thương.
Tài lộc: Đừng buồn khi chưa vững vàng kinh tế, cố gắng nhiều hơn.
Sức khoẻ: Bệnh, ốm đau làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi.
Tuổi Mùi
Theo tử vi, đây là thời điểm vàng để những người tuổi Mùi phát triển sự nghiệp. Nhờ tính cách chăm chỉ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Mùi sẽ được cấp trên, đồng nghiệp đánh giá cao. Về mặt tài chính, con giáp này sẽ có thu nhập ổn định từ công việc chính và có thêm khoản tiền thưởng từ việc tay trái.
Ngoài ra, Mùi nên duy trì thái độ tự tin, tích cực và tin tưởng vào khả năng của mình. Để sự nghiệp ngày càng lên cao như diều gặp gió, con giáp này cần chuẩn bị đủ dũng cảm để chấp nhận những thử thách mới và mạnh dạn thể hiện tài năng.
Tuổi Thân
7 ngày liên tiếp (25/12-31/12/2023), tuổi Thân giữ được trạng thái làm việc tích cực. Con giáp này sẵn sàng thử thách bản thân nhiều hơn để phát hiện điểm mạnh, nhờ đó mà tìm ra hướng đi mới phù hợp.
Người làm đầu tư kinh doanh tập trung vào công việc và giải quyết kịp thời những khó khăn bất chợt xảy đến. Nhờ con mắt tinh tường, bản mệnh có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội và tránh những cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã bày sẵn.
Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, tuổi Thân cần chủ động thể hiện tình cảm của mình hơn, đừng để đối phương cảm thấy bản mệnh quá đỗi lạnh lùng. Nhiều khi, những lời bày tỏ ngọt ngào hay những hành động ân cần có tác dụng thúc đẩy rất lớn.
Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h
Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.