7 ngày liên tiếp (25/12-31/12/2023): 3 con giáp may mắn ngút trời, ăn trọn tài lộc, ví tiền cứ vơi lại đầy, giàu sang khỏi bàn

7 ngày liên tiếp (25/12-31/12/2023), người tuổi Ngọ không chọn công việc nhẹ nhàng.

Tình cảm: Tình cảm gắn bó lâu dài cùng bạn bè, chưa có thêm người thương.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc còn trắc trở, chưa có nhiều thời gian học hỏi thêm.

Tài lộc: Đừng buồn khi chưa vững vàng kinh tế, cố gắng nhiều hơn.

Sức khoẻ: Bệnh, ốm đau làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, đây là thời điểm vàng để những người tuổi Mùi phát triển sự nghiệp. Nhờ tính cách chăm chỉ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Mùi sẽ được cấp trên, đồng nghiệp đánh giá cao. Về mặt tài chính, con giáp này sẽ có thu nhập ổn định từ công việc chính và có thêm khoản tiền thưởng từ việc tay trái.

Ngoài ra, Mùi nên duy trì thái độ tự tin, tích cực và tin tưởng vào khả năng của mình. Để sự nghiệp ngày càng lên cao như diều gặp gió, con giáp này cần chuẩn bị đủ dũng cảm để chấp nhận những thử thách mới và mạnh dạn thể hiện tài năng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

7 ngày liên tiếp (25/12-31/12/2023), tuổi Thân giữ được trạng thái làm việc tích cực. Con giáp này sẵn sàng thử thách bản thân nhiều hơn để phát hiện điểm mạnh, nhờ đó mà tìm ra hướng đi mới phù hợp.

Người làm đầu tư kinh doanh tập trung vào công việc và giải quyết kịp thời những khó khăn bất chợt xảy đến. Nhờ con mắt tinh tường, bản mệnh có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội và tránh những cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã bày sẵn.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, tuổi Thân cần chủ động thể hiện tình cảm của mình hơn, đừng để đối phương cảm thấy bản mệnh quá đỗi lạnh lùng. Nhiều khi, những lời bày tỏ ngọt ngào hay những hành động ân cần có tác dụng thúc đẩy rất lớn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.