7 ngày liên tiếp (23/12-30/12): 3 con giáp phú quý đến muộn, rảnh rang đón Tết, giàu chí tiến thủ, nắm ngay tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 17:05

7 ngày liên tiếp (23/12-30/12), 3 con giáp sau được mọi người yêu quý, tài lộc rộn ràng, hứa hẹn viên mãn hạnh phúc.

Tuổi Thân 

7 ngày liên tiếp (23/12-30/12), người tuổi Thân hôm nay không bỏ lỡ công việc yêu thích. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đã có thành tựu, đạt nhiều tiếng vang.

Tình cảm: Tình cảm ở cạnh nhau mỗi khi không thể giải quyết chuyện quan trọng.

Tài lộc: Dành dụm chi phí cho chuyến đi du lịch nước ngoài.

Sức khoẻ: Cố gắng ăn thêm rau xanh, hạn chế uống nước chưa ga, cồn.

7 ngày liên tiếp (23/12-30/12): 3 con giáp phú quý đến muộn, rảnh rang đón Tết, giàu chí tiến thủ, nắm ngay tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão có tư duy sáng tạo, khả năng tiếp cận những góc độ mới của vấn đề. Khi gặp khó khăn, thử thách, bản mệnh không hề ngần ngại mà sẵn sàng tìm giải pháp đối phó.

Tuổi Mão có khá năng quan sát tinh tường, nhạy bén với những sự biến động của môi trường. Điều này giúp bản mệnh có những phán đoán chính xác và đưa ra phương án giải quyết phù hợp.

7 ngày liên tiếp (23/12-30/12), người tuổi Mão gặp vận may lớn, tiền của ngày một dồi dào, hứa hẹn một cuộc sống ấm no, đủ đầy. Công việc của con giáp này phát triển thuận lợi. Bản mệnh nhận được sự trợ giúp từ các mối quan hệ đã có từ trước đó, tương lai ngày một tươi sáng.

7 ngày liên tiếp (23/12-30/12): 3 con giáp phú quý đến muộn, rảnh rang đón Tết, giàu chí tiến thủ, nắm ngay tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

7 ngày liên tiếp (23/12-30/12), tuổi Hợi cảm thấy bối rối, trăn trở trong sự nghiệp. Bản mệnh cần phải dành thời gian bình tĩnh suy nghĩ, xác định đâu là điểm mạnh và đâu là điểm yếu, từ đó mới có hướng phát huy và khắc phục.

Ngoài ra, con giáp này cũng nên chú ý mở rộng mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác hoặc khách hàng. Có mối quan hệ rộng rãi, bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi và được mọi người xung quanh giúp đỡ.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để tiến hành các công việc trọng đại. Vì vậy, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho đúng với kế hoạch, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn, dễ gặt hái thành công.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

7 ngày liên tiếp (23/12-30/12): 3 con giáp phú quý đến muộn, rảnh rang đón Tết, giàu chí tiến thủ, nắm ngay tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp sau phú quý ập đến không ai cản được, vô tư hưởng lộc, làm gì cũng giàu

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp sau phú quý ập đến không ai cản được, vô tư hưởng lộc, làm gì cũng giàu

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp sau may mắn đủ đường, tài vận tăng theo cấp số nhân, sự nghiệp sẽ đạt đến đỉnh cao.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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