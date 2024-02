7 ngày liên tiếp (10/2-17/2), 3 con giáp tiền đổ đầy túi, vàng bạc đầy nhà, vượng phát đủ đường, phú quý chẳng biết để đâu cho hết

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nổi tiếng thông minh và giao tiếp tốt. Dù là nam hay nữ, họ đều đạt được những thành công đáng nể trong lĩnh vực mình theo đuổi. Con giáp này thích trải nghiệm những công việc khó, từ đó họ tôi luyện được bản thân mình ngày càng kiên cường và mạnh mẽ hơn.

Người tuổi Thìn gắn kết với tập thể, họ hết mình vì công việc chung và là người kết nối các thành viên với nhau. Con giáp này là người công bằng và sáng suốt, họ không khiến ai phải thiệt thòi hay thất vọng về mình. Việc đối nhân xử thế và giao tiếp khéo léo giúp cho con giáp này đón nhận nhiều thành công trong cuộc sống.

7 ngày liên tiếp (10/2-17/2), người tuổi Thìn có lộc to, họ được sao may mắn chiếu rọi nên làm việc gì cũng thuận, may mắn ngập tràn. Con giáp này đón Tết ấm no và sum vầy khi liên tục nhận được những khoản tiền lớn ngay trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Càng ngày, họ càng có nhiều cơ hội để làm giàu và vươn lên mạnh mẽ trong công việc. Chuyện tình cảm cá nhân của họ cũng hết sức suôn sẻ và hạnh phúc. Con giáp này viên mãn, đời sống tinh thần lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan.

Tuổi Thân

7 ngày liên tiếp (10/2-17/2), người tuổi Thân thích công việc thăng tiến theo cấp bậc.

Công việc: Công việc người Thân quan tâm sự nghiệp của chính mình.

Tình cảm: Tình yêu là sự thoải mái khi ở cạnh nhau.

Tài lộc: Tài lộc đạt nhiều thành tựu, từ đó thăng tiến.

Sức khoẻ: Không muốn thời gian của bản thân thay đổi, vận dụng tốt thời gian làm việc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.