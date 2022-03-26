7 ngày đầu tiên của tháng 4/2022, điểm danh 3 con giáp đạp trúng KIM CƯƠNG, chớp mắt đã thành đại gia

7 ngày đầu tiên của tháng, cát tinh Chính Tài báo tin vui cho tuổi Mùi đường công việc. Mùi có lợi thế nằm ở sự năng động, có chí tiến thủ lại có cơ hội và may mắn nên giành được nhiều thành công hơn những bạn bè cùng trang lứa. Bạn nên tận dụng những ưu điểm này để được thăng tiến trong công việc thời gian tới đây.

Hỏa sinh Thổ nên đường tài lộc khởi sắc, được người lớn tuổi có kinh nghiệm giúp đỡ nên bạn sẽ có cơ hội bàn chuyện làm ăn lớn, hứa hẹn sẽ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh trong thời gian này.

Xem tử vi 7 ngày đầu tiên của tháng, tuổi Sửu vận công việc có Chính Tài cát tinh chiếu mệnh nên một số người nhận được tin vui trong khoản lương thưởng, chức vụ. Bạn thật thà, lương thiện được đồng nghiệp và cấp trên quý mến giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng.

Thời gian này, vận tài lộc của Sửu vẫn có những khởi sắc đáng kể. Đặc biệt là người kinh doanh, bạn khá đắt khách, có tiền lãi, thái độ của bạn sẽ chiếm phần lớn đến số lượng khách hàng. Mộc sinh Hỏa nên lộc lá dồi dào, các mối quan hệ làm ăn đơm hoa kết trái ngọt đem về một khoản thu rủng rỉnh cho những người đang làm ăn lớn.

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Tuổi Tỵ

Chuyện tiền bạc 7 ngày đầu tiên của tháng với Tuổi Tỵ vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến, tiền bạc thu hoạch dễ dàng, nhưng cũng không nên quá cao vọng.

Ảnh minh họa

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo