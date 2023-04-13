7 ngày cuối tháng 4 này, 3 tuổi dễ trúng số đổi đời, công danh thăng tiến cả nhà hưởng phúc thơm

Thời điểm này, Dần ghi dấu ấn nhờ tinh thần làm việc hăng hái và trách nhiệm của mình. Nhờ đó, bạn chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay chán nản.

Theo dõi tử vi trong 7 ngày cuối tháng 4, tuổi Dần chính là một trong 3 con giáp may mắn. Bản mệnh có thể khiến cho tất cả mọi người phải trầm trồ kinh ngạc với những gì mình làm được.

Đặc biệt trong 7 ngày cuối tháng 4, con giáp này luôn tự tìm ra hứng thú trong những việc mình làm, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để bổ sung cho những kiến thức còn thiếu hụt của mình.

Tinh thần nỗ lực của bạn đã đem tới trái ngọt xứng đáng. Mọi việc tiến triển thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, có đầu có cuối, không khó để nhận ra thái độ hài lòng mà cấp trên dành cho bạn trong những ngày qua.

Tuổi Mão

‏Người tuổi Mão rất lạc quan và năng động, họ quyến rũ, có tinh thần trách nhiệm cao, coi trọng tình nghĩa và lẽ phải, có ý chí sắt đá và thường dành thời gian quý báu cho bạn bè. ‏

‏Nhờ được cát tinh phù hộ, trong 7 ngày cuối tháng 4 người tuổi Mão tiền bạc rủng rỉnh, đạt được nhiều điều tốt đẹp hơn bằng chính sức lực và sự may mắn của mình, dù phải tiếp xúc với đủ loại người nhưng các bạn không hề dễ bị lay động. Nếu thực sự có thể nắm bắt được cơ hội phát triển, thì chỉ cần phấn đấu là sẽ gặt hái được thành công.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, trong 7 ngày cuối tháng 4, tuổi Sửu đón nhiều tin vui bất ngờ. Công việc trong ngày tiến triển rất thuận lợi. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao bởi khả năng sáng tạo cũng như ứng biến tốt trước những tình huống bất ngờ phát sinh.

Tài chính cũng đang thu về nhiều kết quả khả quan. Con giáp này dễ dàng phát tài, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Tuy nhiên, điều này cũng phải đánh đổi ít nhiều, khi mà mọi người dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn thì bản mệnh lại phải làm việc cật lực.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.