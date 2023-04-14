7 ngày cuối cùng tháng 4 này, 3 con giáp sau dễ trúng số đổi đời, chẳng cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 18:32

Tử vi 7 ngày cuối tháng 4, các con giáp sau vận tài lộc, công việc phát triển thịnh vượng.

Tuổi Tỵ

7 ngày cuối cùng tháng 4 này, 3 con giáp sau dễ trúng số đổi đời, chẳng cần ganh đua tiền bạc cũng về tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày cuối tháng 4, tuổi Tỵ gặp khá nhiều điều may mắn. Đường sự nghiệp đang đạt đến đỉnh cao, bản mệnh biết được sở trường của mình là gì và biết phải đi theo hướng nào để có được thành công. Con giáp này nên nắm bắt cơ hội để phát huy hơn nữa năng lực của mình.

Đây cũng là thời điểm tài lộc thăng hoa rực rỡ, nguồn thu của tuổi Tỵ tăng lên gấp bội. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì đều tiền bạc rủng rỉnh đầy tay. Con giáp này nên tích lũy những khoản thích hợp để đảm bảo cho tương lai.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thể hiện thái độ làm việc hăng say 7 ngày cuối tháng 4, dưới sự thúc đẩy của Chính Ấn và Thiên Ấn, nhờ vậy năng suất mà bạn tạo ra không tồi chút nào. Cấp trên cũng đánh giá khá cao chất lượng công việc của bạn, thời gian tới có thể sẽ cân nhắc trao thêm trọng trách cho bạn, hãy trân trọng cơ hội này nhé. Dù vậy, bạn vẫn nên hết sức cẩn thận với hung tinh Thái Tuế, sẽ có những nguy cơ bất ngờ ập tới khiến bạn không kịp trở tay.

Làm việc tự tin là tốt, nhưng cũng chớ nên lý tưởng hóa mọi chuyện. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tỏ ra khéo léo hơn trong cách giao tiếp để duy trì các mối quan hệ xã giao cần thiết cho công việc của mình. Đường tài lộc vô cùng hanh thông, nguồn thu nhập dù chính hay phụ của con giáp này đều đang trên đà tăng tiến. Cuối tuần chính là thời điểm tiền bạc ào ào đổ về như nước, mang đến bao niềm vui cho tuổi Mão. Nhân lúc này, bạn nên có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý để dòng tiền được ra vào ổn định.

Tuổi Mùi

7 ngày cuối cùng tháng 4 này, 3 con giáp sau dễ trúng số đổi đời, chẳng cần ganh đua tiền bạc cũng về tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cát khí lan tràn 7 ngày cuối tháng 4 mang đến rất nhiều tin vui cho người tuổi Mùi trên phương diện sự nghiệp.

Những nỗ lực, cố gắng trong thời gian vừa qua của con giáp này đã được ghi nhận, thành tích rất tốt, hứa hẹn sẽ có cơ hội cải thiện lương thưởng và vị trí trong thời gian tới.

 

Trong mắt đồng nghiệp hay khách hàng, bạn còn được đánh giá cao nhờ cách làm việc nhanh nhẹn, sáng suốt và đưa ra quyết định rất dứt khoát của mình. Bản mệnh nên tận dụng khí thế hiện tại để thực hiện những việc quan trọng mà mình đã dự định từ lâu.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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