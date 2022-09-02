7 ngày cận kề Tết trung thu, 3 con giáp may mắn ngút trời xanh, vàng cất mỏi tay, Nam Tào chấm sổ, đầu tư trúng lớn

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 06:01

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào 7 ngày cận kề Tết trung thu!

Tuổi Sửu

Dự đoán 7 ngày cận kề Tết trung thu, người tuổi Sửu không chỉ có quý nhân phù trợ mà vận đào hoa cũng đặc biệt vượng. Họ có đầy đủ kế hoạch và sắp đặt cho cuộc sống của mình một cách vẹn toàn. Nếu là con giáp nữ thì họ có chỉ số vượng phu ích tử rất cao.

Người tuổi Sửu hãy nhớ đừng bao giờ lợi dụng, đối xử với người khác một cách lý trí mà làm tổn thương người khác. Được như vậy thì mới có thể tạo dựng được các mối quan hệ tốt và nhận được sự giúp đỡ của các quý nhân, được nhiều người tin tửng. Cuộc sống của con giáp tuổi Sửu bắt đầu sung túc hơn. Người tuổi Sửu đón quý nhân đến, vận đào hoa nở rộ, họ tạm biệt cuộc sống thiếu thốn tiền bạc.

7 ngày cận kề Tết trung thu, 3 con giáp may mắn ngút trời xanh, vàng cất mỏi tay, Nam Tào chấm sổ, đầu tư trúng lớn - Ảnh 1
Dự đoán 7 ngày cận kề Tết trung thu, người tuổi Sửu không chỉ có quý nhân phù trợ mà vận đào hoa cũng đặc biệt vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh và năng động. Họ có khao khát rất mạnh mẽ đối với cuộc sống của chính mình. Con giáp này luôn duy trì một sự nhiệt tình lớn, có phong cách đối xử với người khác chu đáo. 7 ngày cận kề Tết trung thu, mọi rắc rối, khó khăn của con giáp tuổi Thân sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ.

Vận đào hoa của họ cũng nở rộ, chấm dứt cuộc sống độc thân của họ. Con giáp tuổi Thân sẽ gặp nhanh chóng gặp được người ưng ý. Lần này, họ cũng sẽ không yêu đơn phương, yêu nhầm người mà sẽ được đối phương đáp lại. Hai người sẽ nương tựa lẫn nhau, cùng hỗ trợ nhau tiến bộ trong cuộc sống, vượng phu, ích thê. Theo thời gian, hôn nhân êm ấm sẽ sinh ra phúc khí, tương lai ngày càng tốt đẹp.

7 ngày cận kề Tết trung thu, 3 con giáp may mắn ngút trời xanh, vàng cất mỏi tay, Nam Tào chấm sổ, đầu tư trúng lớn - Ảnh 2
7 ngày cận kề Tết trung thu, mọi rắc rối, khó khăn của con giáp tuổi Thân sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi có nói, 7 ngày cận kề Tết trung thu, vận trình của con giáp tuổi Hợi ngày càng ổn định. Một mặt họ không thiếu quý nhân giúp đỡ, mặt khác, họ nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp bạn bè bằng chính thực lực của mình. Sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi ngày càng ổn định, vận may đào hoa của họ từ trạng thái “u ám” dần dần rực rỡ hẳn lên.

Tình yêu sẽ giúp họ củng cổ lòng tin, tinh thần sáng láng, có thể làm được nhiều việc mà không hề cạn năng lượng. Con giáp tuổi Hợi còn đón nhận nhiều tin vui, được quý nhân để ý, đồng thời họ cũng giành được những cơ hội mới để phát triển tốt ơn. Trong tương lai, cả danh lợi lẫn tài lộc, tình yêu đều viên mãn với con giáp này.

7 ngày cận kề Tết trung thu, 3 con giáp may mắn ngút trời xanh, vàng cất mỏi tay, Nam Tào chấm sổ, đầu tư trúng lớn - Ảnh 3
Tử vi có nói, 7 ngày cận kề Tết trung thu, vận trình của con giáp tuổi Hợi ngày càng ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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