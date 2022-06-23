6 tháng cuối năm là mùa vàng của 3 con giáp này: Sự nghiệp hanh thông, tiền bạc dư dả, giàu không kịp trở tay, hứng vô vàn vận may

Tuổi Tỵ đa phần là những người có óc phân tích sắc sảo, giỏi giữ bình tĩnh trong những thời khắc khó khăn. Chính tính cách này sẽ giúp họ từ từ vượt qua giông bão mà vẫn vững tay chèo.

6 tháng cuối năm là thời điểm vàng của người tuổi Tỵ, mà trong đó, họ tạo được những dấu ấn khó quên trong sự nghiệp và chuyện làm giàu.

Tử vi học có nói, trong năm nay, khoảng thời gian giữa năm, tức là từ tháng 4 đến tháng 6, sẽ là lúc thử thách người tuổi Tỵ nhiều nhất. Họ dễ đau ốm, mỏi mệt và hầu như không đạt được bước tiến đáng kể gì trong công việc.

Tuy nhiên, từ tháng 7 trở đi, những điều không mong muốn này sẽ dần dần chấm dứt. Đặc biệt, khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 sẽ là lúc người tuổi Tỵ đạt được những thành tựu nổi bật nhất trong sự nghiệp với những cơ hội làm giàu tuyệt vời.

Tiền bạc họ thu về không những đủ để chi tiêu thoải mái trong dịp cuối năm, mà còn có thể để dành cho tương lai cũng như tái đầu tư vào những dự án mới.

Chính vì thế, người tuổi Tỵ hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, không ngừng cố gắng và nỗ lực, chuẩn bị những kế hoạch đang ấp ủ để đón chào thời cơ tốt sắp tới.

6 tháng cuối năm là thời điểm vàng của người tuổi Tỵ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trời sinh được cho là những người sống tình cảm, trọng tình thân và các mối quan hệ, đối xử với ai cũng nhã nhặn, vui vẻ, tạo được thiện cảm tốt với người xung quanh.

Trong cuộc sống hàng ngày, họ là những người tương đối cẩn trọng, có đầu óc phân tích và chính tính cách này cũng giúp người tuổi Tuất tránh được nhiều điều rủi ro, đặc biệt là trong chuyện làm ăn.

Theo các chuyên gia tử vi, 6 tháng cuối năm vô cùng tốt cho con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất. Nếu ai có ý định thay đổi nghề nghiệp hoặc bắt đầu kinh doanh thì nên thực hiện ngay, vì khả năng thành công là rất lớn. Nắm bắt thời cơ tốt chính là một trong các yếu tố đem lại sự giàu có cho họ.

Tử vi học có nói, sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn ở giữa năm, kéo dài từ cuối tháng 4 cho đến đầu tháng 6, người tuổi Tuất sẽ có một cú lội ngược dòng ngoạn mục vào dịp cuối năm, đặc biệt là vào tháng 11.

Đây là thời điểm các sao tốt cùng chiếu rọi cho người tuổi Tuất, nên họ sẽ có cơ hội đổi đời, thậm chí trở thành đại gia trong phút chốc. Do đó, với bản tính chăm chỉ sẵn có, người tuổi Tuất nên biết tận dụng để tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng cho mình và gia đình.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi trời sinh đa phần là những con người tài hoa, song cũng bị cuộc đời thử thách với không ít sóng gió. Tuy nhiên, với tính cách kiên cường, nhẫn nại, hầu như họ đều vượt qua những trở ngại này một cách xuất sắc, tự tạo dựng cơ nghiệp cho mình, khiến người khác phải nể phục.

Tử vi học có nói, thời điểm vận hạn nhất của người tuổi Mùi trong năm nay chỉ kéo dài có 2 tháng, từ tháng 3 đến tháng 5. Từ tháng 7 trở đi, những xui xẻo, rủi ro trong cuộc sống sẽ dần dần biến mất không dấu vết.

Thay vào đó, từ tháng 7 trở đi cho tới cuối tháng 11, biết bao nhiêu may mắn trời cho sẽ tự tìm tới "hỏi thăm" người tuổi Mùi. Sự nghiệp của họ sẽ lên như diều gặp gió, công danh cũng ngày càng rạng rỡ mà tiền bạc thì dư dả, thoải mái chi tiêu.

Vận đỏ này sẽ còn kéo dài sang cả năm sau, nên người tuổi Mùi hãy biết tận dụng cơ hội trời cho, tiếp tục nỗ lực, kiên trì và chăm chỉ nhé, những thành quả ngọt ngào đang chờ bạn đấy.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.