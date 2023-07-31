6 ngày tới đây (1/8 - 6/8), 3 con giáp có duyên với Thần Tài, vượng vận quý nhân, gánh tiền vàng mỏi lưng, lộc trời như thác đổ

Tuổi Tý

Khi gặp khó khăn, người tuổi Tý luôn giữ được bình tĩnh và luôn tìm nhiều cách để vượt qua khó khăn, thử thách. Không những thế, con giáp này còn là người biết người biết ta, biết đối nhân xử thế nên nhận được sự yêu mến, tôn trọng của mọi người.

Bước sang 6 ngày tới đây, những người cầm tinh con chuột sẽ có công việc, sự nghiệp suôn sẻ. Trong khoảng thời gian này, họ nhận được nhiều cơ hội tiến thân, phát triển sự nghiệp. Con giáp này đi xa làm ăn sẽ thêm phúc, thêm lộc.