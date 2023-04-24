6 ngày cuối cùng tháng 4/2023: Top 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu Thần Tài theo bước, tiền vàng về ào ào

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 16:40

Trong 6 ngày cuối cùng tháng 4, những con giáp giàu có này sẽ đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền.

Tuổi Mão

Bước sang 6 ngày cuối cùng tháng 4, người tuổi Mão sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Đồng thời, Mão còn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên khoảng thời gian này sẽ rất đáng mong chờ với con giáp này.

Nếu đang bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân ngáng đường Mão cũng đừng quá lo lắng bởi chỉ cần dám dấn thân, vượt qua khó khăn thì bạn ắt bước lên đỉnh vinh quang. Tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy, vượng tài vượng lộc chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được.

6 ngày cuối cùng tháng 4/2023: Top 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu Thần Tài theo bước, tiền vàng về ào ào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu thì nhất định sẽ thực hiện đến nơi đến chốn. Con giáp này luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam vê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc.

Trong 6 ngày cuối cùng tháng 4, con giáp may mắn này sẽ càng vượng vận tài lộc. Được ơn trên nâng đỡ, quý nhân chiếu cố nên tuổi Thìn làm gì cũng sẽ hái ra tiền, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc.

6 ngày cuối cùng tháng 4/2023: Top 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu Thần Tài theo bước, tiền vàng về ào ào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Chính tính cách này mà con giáp tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể.

Tuổi Dậu sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền trong 6 ngày cuối cùng tháng 4. Sao Hồng Loan chiếu mệnh sẽ khiến Dậu ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng chẳng được. Không chỉ riêng tiền tài chất đống mà tình duyên của Dậu cũng viên mãn.

6 ngày cuối cùng tháng 4/2023: Top 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu Thần Tài theo bước, tiền vàng về ào ào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối tháng 4, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

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