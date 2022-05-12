6 nét quý tướng người có tài bẩm sinh, từ bé đã thông minh, giỏi giang hơn người, dù có khó khăn vẫn lách qua dễ dàng

Người có vầng trán cao, rộng, nhô hẳn tới đỉnh đầu là người thông minh, có học thức, học 1 hiểu 10 từ thời còn bé, tuy hơi bướng nhưng không bao giờ để bố mẹ phải phật lòng.

Trong xem tướng trán thì vầng trán được gọi là “Thiên Đình”, tượng trưng cho sự may mắn trong những năm đầu đời, vầng trán cao chót vót, sáng sủa, không có sẹo được xem như quý tướng.

Người này rất thông minh và tài năng, sẽ sử dụng lợi thế này để tự hào về sự nghiệp của mình, rất biết cách kiếm tiền, chẳng bao giờ để bản thân rơi vào cảnh túng thiếu hay quỵ lụy đi xin xỏ người khác.

Tướng tai cao hơn lông mày

Theo tướng người có tài bẩm sinh, tai là bộ phận tượng trưng cho trí tuệ của con người. Người có tướng tai đẹp là người thông minh, không thể nào chối cãi được.

Đặc biệt là tướng tai cao hơn lông mày, bẩm sinh đã có khát vọng cao hơn người khác, dễ được quý nhân giúp đỡ trên con đường sự nghiệp.

Nếu lông mày mềm mại, nhướng lên, đều màu là người thông minh, tài giỏi, nhiều tham vọng, làm việc chăm chỉ, không muốn thừa nhận thất bại, dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Người này không muốn chịu thua ai bao giờ, để bảo vệ cảm giác mình là người ưu việt nhất, họ thường có tâm lí rất tiêu cực, thấy không được an toàn khi giao tiếp với người khác, mọi việc đều so đo tính toán, thích sử dụng tâm kế.

Tướng Nhật Nguyệt Giác nhô lên

Trong nhân tướng học, Nhật Nguyệt Giác (giữa trán có 2 xương u nổi lên tính từ con mắt trái và phải kéo thẳng, trái là Nhật Giác, phải là Nguyệt Giác).

Nếu như một người có Nhật Nguyệt Giác nhô cao, không có nốt ruồi xấu, không có sẹo mà da rất sạch sẽ sáng sủa thì đó là một người có vận thế rất tốt.

Người này bẩm sinh đã có biệt tài, theo tuvingaynay.com trong cuộc đời ắt hẳn phải có điểm gì đặc biệt khiến người khác chú ý, hay có tài lẻ khác người, có năng lực trong công việc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tướng mắt mí lót

Đôi mắt mí lót vẫn có thể được xem là mắt hai mí nhưng nhiều đường gấp không rõ ràng. Chính vì đường gấp nếp mí nhìn không rõ nên đôi lúc chúng ta nhìn thấy đó là mắt hai mí, nhưng đôi lúc thì lại không phải vậy.

Người có mắt mí lót thường trầm tính và điềm đạm, không thích phô trương và thể hiện bản thân cho lắm.

Nếu người mắt mí lót mà vẫn có đôi mắt sâu thì chắc chắn là người có chí tiến thủ, không ngại khó khăn, trở ngại, rất thích hợp để lọt tên vào danh sách bảng vàng những người thông minh trong học tập hoặc nghiên cứu khoa học.

Trên thực tế, hầu hết các nhà nghiên cứu công nghệ cao và trí thức làm việc trong lĩnh vực học thuật đa phần đều có tướng mắt này.

Tướng mũi túi mật

Tướng mũi túi mật là kiểu mà phần sơn căn (gốc mũi) của sống mũi rất đầy đặn, sống mũi thẳng, đầu mũi nhiều thịt và toàn bộ mũi rất tròn trịa.

Theo nhân tướng học thì mũi túi mật là tướng mũi đẹp, sinh ra nắm chắc số giàu sang phú quý. Khi nhìn trực diện, mọi người nhìn thấy dáng mũi trông khá giống một túi mật đang bị treo.

Những người có tướng mũi này bẩm sinh đã sống khôn ngoan, lý trí, suy nghĩ có tổ chức, chủ động, có chí tiến thủ vì sự nghiệp.

Vì vậy họ có thể đạt được thành công từ hồi còn trẻ, thể chất tốt, về già an vui, sống rất thọ, rất nhiều người giàu có sở hữu tướng mũi này.

Tướng mắt to và sáng

Mắt trong nhân tướng được nhiều người cho rằng đại diện cho mùa xuân, nhìn vào mắt sáng, thần tươi, thì mùa xuân thường thuận lợi.

Người có mắt to và sáng đều là người sáng dạ, nhanh nhẹn, cho nên bẩm sinh họ đã là nhân tài trong các mối quan hệ với cộng đồng.

Thêm một đặc điểm là mắt sáng long lanh thì chứng tỏ người này có tính cách lạc quan, rộng mở, là người biết phấn đấu và lạc quan trong cuộc sống.

Người sở hữu đôi mắt kiểu này rất ít khi chớp mắt, dễ bị cận thị từ bé, tính tình ôn hoà, thành khẩn, cần cù chịu khó, hậu vận cực phát về điền sản và đất đai.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!