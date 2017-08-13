6 kiểu bàn tay dưới đây dự báo số mệnh giàu sang, vương giả của người phụ nữ

Thông qua, những kiểu bàn tay này, phụ nữ có thể biết được tính cách và vận mệnh cuộc đời của mình.

Người có ngón tay ngắn hơn lòng bàn tay thường là những người không kiên định, không có lập trường vững vàng. Họ thường nói một đằng, làm một nẻo. Cuộc đời của những phụ nữ này không giàu sang, phụ quý. Tuy nhiên, cuộc sống của họ bình yên, phẳng lặng không gặp nhiều biến cố.

Bàn tay quá dài

Người có bàn tay này, thường là những người nói nhiều, nói dài, nói dai. Nhiều trường hợp, càng nói lại không có gì ăn khớp với vấn đề. Họ thường lí sự “cùn” và hay thù vặt.

Bàn tay đầy đặn

Phụ nữ có bàn tay đầy đặn, ngón tay múp, tròn, cộng thêm các đường chỉ tay rõ ràng và không có nhiều lằn cắt ngang dọc, họ là người có tính tình rất hiền hòa. Trong cuộc sống, họ được rất nhiều người yêu quý, bởi sự hòa đồng và gần gũi. Nhờ sống phúc đức, chân thành nên cuộc sống của họ khá an nhàn, thoải mái, không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc.

Toàn bộ bàn tay tương đối mảnh mai

Những người có tướng bàn tay trông mảnh mai, ngón tay dài và thon có tài vận cực kỳ tốt. Cuộc đời của họ rất nhàn hạ, không bao giờ làm việc nặng nhọc, lao động chân tay. Phụ nữ có bàn tay này thường làm những nghề nghiệp nhẹ nhàng nhưng có mức thu nhập cao. Họ rất khôn ngoan và có nhiều tài lẻ, nhờ vậy mà có nhiều khoản thu nhập. Trong các khoản chi tiêu, họ cũng rất phóng khoáng.

Bàn tay hình nón

Chủ nhân của bàn tay tròn trịa và mềm mại này rất tinh tế, thuộc tuýp người lãng mạn. Trong cuộc sống, họ là người rất nhạy bén và thông minh. Những người có bàn tay hình nón thường mang tâm hồn nghệ sĩ, thường mơ mộng và dễ bị cảm xúc chi phối. Phụ nữ có kiểu bàn tay này phù hợp với những công việc liên quan đến viết lách, chữ nghĩa. Cuộc đời của họ êm đềm và ít sóng gió.

Bàn tay hình búp măng

Đây được xem là bàn tay đẹp, ngón tay rất xinh xắn, mảnh mai và thon dài. Là người sống nội tâm, đa sầu, đa cảm, tình cách rất bao dung, nhân từ. Người có bàn tay búp măng thường yêu thơ văn, hội họa và sự thẩm mỹ. Trong tình yêu, họ rất đào hoa, khi yêu họ yêu hết mình một cách chân thành, không vụ lợi.

Người có kiểu tay này có trực giác rất nhạy bén, họ có thể đoán được những điều sắp xảy ra và những điều đối phương đang suy nghĩ. Phụ nữ có bàn tay này, thường có ngoại hình ưa nhìn, là người sống vui vẻ, lạc quan.