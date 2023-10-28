50 ngày tới thiên thời – địa lợi – nhân hòa, hờn đỏ mắt với 3 con giáp may mắn tới tấp, lộc lá sum sê, ví lúc nào cũng chật cứng tiền

Tình tiền như ý, hỷ sự như mơ, đời sang trang mới nên những con giáp may mắn này sẽ đại phú đại quý, muốn khổ cũng không được.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống chan hòa, tình cảm và biết nghĩ cho người khác. Hơn cả, nhờ sống trách nhiệm, dám dấn thân nên càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

50 ngày tới nhờ có ơn trên soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Tuất sẽ làm chơi chơi mà tiền về ngập két, hầu bao rủng rỉnh khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sống trách nhiệm, tử tế, có tinh thần vươn lên nên càng chí thú làm ăn càng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Sửu sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu.

Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc, đời thăng hoa viên mãn chính là lộc lá trời đã an bài cho con giáp giàu có hơn người này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, chịu thương chịu khó nên đi đến đâu Hợi cũng được yêu thương, che chở. Đầu năm 2023 xui xẻo đủ đường, thế nhưng 50 ngày tới Hợi sẽ mở rộng cửa đón thần tài, cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, đổi đời sau một đêm.

Tài vận khởi sắc, tình duyên viên mãn, cả năm không lo cơm áo gạo tiền, chỉ việc tận hưởng vinh hoa phú quý, tiêu pha thả ga chính là phúc lộc Hợi xứng đáng nhận được.

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