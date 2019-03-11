5 việc xấu khiến phúc hao khí tổn, con cháu bị báo ứng nhưng nhiều gia đình vẫn làm

Tâm linh - Tử vi 11/03/2019 15:39

Người xưa dạy: Gia đình nào ngoan cố làm 5 việc xấu này đừng trách vì sao con cháu phải gánh nghiệp, chịu vô số báo ứng nặng nề.

Đây là 5 việc xấu bạn chớ dại phạm phải, nếu không con cháu sẽ phải chịu quả báo thay mình, gia tộc suy tàn.

5 việc xấu khiến phúc hao khí tổn, con cháu bị báo ứng nhưng nhiều gia đình vẫn làm - Ảnh 1
Nếu cứ mưu mô thủ đoạn, dùng mưu hèn kế bẩn để trục lợi thì gia đình bạn đừng trách vì sao con cháu đời sau sẽ gặp họa - Ảnh minh họa: Internet

1. Hại người lợi mình

Những người vì lợi ích của mình mà chà đạp lên quyền lợi chính đáng của người khác đừng mong nhận được may mắn. Bởi lẽ, khi bạn tước mất cơ hội của người khác thì chính bạn đã tự rước họa vào thân.

Hại người hôm trước hôm sau quả báo sẽ đến rất nhanh. Thế nên, nếu cứ mưu mô thủ đoạn, dùng mưu hèn kế bẩn để trục lợi thì gia đình bạn đừng trách vì sao con cháu đời sau sẽ gặp họa.

2. Bất tài nhưng lại thích nổi danh

Mỗi người sinh ra đều có sở trường, sở đoản của mình. Phát huy thế mạnh, từng bước khắc phục thiếu sót chính là cách tốt nhất để bạn hoàn thiện chính mình, ngày càng thành công.

Đừng đứng núi này trông núi nọ, cũng đừng vì thấy người khác giỏi giang hơn mình mà dùng thủ đoạn bài xích hòng giật lấy vị trí ấy. Khoác một chiếc áo quá rộng, làm một việc ngoài năng lực của mình chỉ càng chứng minh bạn là kẻ bất tài vô dụng.

5 việc xấu khiến phúc hao khí tổn, con cháu bị báo ứng nhưng nhiều gia đình vẫn làm - Ảnh 2
Nếu con cái không chịu nghe lời người lớn khuyên can, chỉ dạy thì gia đình ấy chắc chắn sẽ gánh chịu không ít tai họa, điều tiếng - Ảnh minh họa: Internet

3. Không xem trọng đạo đức gia đình

Trong một gia đình, việc người lớn tuổi hơn chăm sóc, nuôi dạy và uốn nắn người trẻ chính là cách giáo dục hay nhất. Những kinh nghiệm, những lời nhắc nhở hay trách mắng chính là những bài học đắt giá mà con cháu cần ghi nhớ để luôn hành xử văn minh.

Nếu cha mẹ bỏ bê, không dạy bảo con cái. Nếu con cái không chịu nghe lời người lớn khuyên can, chỉ dạy thì gia đình ấy chắc chắn sẽ gánh chịu không ít tai họa, điều tiếng.

4. Im lặng trước điều xấu

Đứng trước những điều xấu xa, sai trái, nếu bạn im lặng nghĩa là bạn đang đồng lõa với tội ác. Sự thờ ơ, không màng thế sự sẽ khiến không chỉ gia đình, mà ngay cả xã hội cũng bàng quan trước cuộc đời của người khác.

Sự hời hợt, vô trách nhiệm với xã hội sẽ khiến không chỉ người ngoài mà cả gia đình bạn cũng phải nếm trải những hệ lụy từ nó.

5 việc xấu khiến phúc hao khí tổn, con cháu bị báo ứng nhưng nhiều gia đình vẫn làm - Ảnh 3
Nếu gia đình nào khinh già trọng trẻ, dồn lực lo cho người trẻ mà đối xử tệ bạc với người lớn tuổi thì quả là 'gia môn bất hạnh' - Ảnh minh họa: Internet

5. Khinh già trọng trẻ

Kính trên, nhường dưới là một nét văn hóa rất đáng trân trọng trong mỗi gia đình. Người lớn tuổi cần được quan tâm, chăm sóc và phụng dưỡng vì họ đã dành cả đời mình để lo lắng cho con cháu. Đối với người trẻ, ta rất cần định hướng để trẻ phát triển tốt nhất, sau này lớn lên sẽ thành công, làm người tử tế.

Nếu gia đình nào khinh già trọng trẻ, dồn lực lo cho người trẻ mà đối xử tệ bạc với người lớn tuổi thì quả là “gia môn bất hạnh”. Sau này, bạn cũng sẽ phải chịu cảnh bị chính con cái của mình xem thường, xui đuổi mà chẳng ai bênh vực, giúp đỡ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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