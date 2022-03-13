5 ngày tới đây, top 3 con giáp "uống cạn lộc trời: tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tuổi Thìn tài lộc vượng phát, tuổi Dần có nhiều tin mừng

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 17:00

5 ngày tới Quý nhân của bạn ở thời điểm này có thể là nam mệnh có tầm ảnh hưởng, 3 con giáp này thoải mái chi tiêu mà không lo thiếu tiền.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết với năng lực vượt trội, giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống. Họ cũng là người quảng giao, giỏi kết bạn. Con giáp này được công nhận là một nhà ngoại giao tài ba, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp ở nhiều lĩnh vực.

Người tuổi này ham học hỏi, không ngừng phấn đấu vươn lên. Họ mang thái độ lạc quan, tích cực học tập suốt đời.

5 ngày tới đây, người tuổi Thìn có tài vận vượng phát, công việc làm ăn có nhiều khởi sắc. Vốn là người chăm chỉ làm việc, tìm tòi, họ đưa ra nhiều sáng kiến có thể áp dụng vào thực tế.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa cũng bán chạy hơn trước. Họ cũng có cơ hội mở rộng sự nghiệp kinh doanh của mình. Những người tuổi Thìn muốn khởi nghiệp, tách ra làm ăn riêng thì đây cũng là cơ hội tốt để họ biến ước mơ thành hiện thực.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

Tuổi Dần 

Vận trình của người tuổi Dần chuyển biến theo hướng tích cực trong suốt cả tuần này, đặc biệt bùng nổ dịp cuối tuần. Đặc biệt nam giới được lợi hơn cả, đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được tăng lương.

5 ngày tới Quý nhân của bạn ở thời điểm này có thể là nam mệnh có tầm ảnh hưởng. Dưới sự che chở của đối phương, bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu và không còn lo sợ trước những chông gai nữa.

5 ngày tới đây, top 3 con giáp 'uống cạn lộc trời: tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tuổi Thìn tài lộc vượng phát, tuổi Dần có nhiều tin mừng - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Chỉ cần bạn phát huy tốt năng lực của mình thì sẽ giành được những điều mình muốn.

Tranh thủ thời điểm vàng, bạn có thể tìm được mối khách hàng hoặc đối tác mới thông qua hoạt động thư giãn, giải trí. Song kiếm hợp bích, vừa vui chơi, vừa kiếm tiền, đôi bên hợp tác ăn ý với nhau để cùng kiếm về khoản tiền rủng rỉnh, gọi là '1 mũi tên trúng 2 đích'.

Tuổi Ngọ

Phần lớn người tuổi Ngọ đều tháo vát và lanh lợi. Họ luôn đi đầu trong công việc và nắm bắt cơ hội để phát tài.

Người tuổi Ngọ khao khát cuộc sống tự do bay nhảy. Chính họ tự tạo ra động lực mạnh mẽ cho bản thân mình. Những việc mà họ là không phải là cơ hội mà nó xuất phát từ chính ước vọng của bản thân.

Bên cạnh đó, những người tuổi Ngọ cũng hết mực siêng năng, không ngại khó ngại khổ để phấn đấu cuộc sống sung túc.

Với người siêng năng như vậy chắc chắn sẽ được Thần Phật ban phước lành, mọi việc suôn sẻ, có thể đạt được những điều lớn lao trong đời, đặc biệt là về tiền bạc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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