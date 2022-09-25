Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, luôn có chí cầu tiến trong công việc. Họ không dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn trong công việc. Thậm chí họ còn không ngừng thay đổi bản thân để thích ứng cũng như tạo ra giá trị cho mình.

Họ chủ động trong mọi tình huống, luôn biết nắm bắt cơ hội để gặt hái được nhiều thành công. Trong thời gian sắp tới, người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Công việc trở nên thuận lợi, tinh thần của Dậu cũng phấn chấn hơn. Dậu có cơ hội tốt để nâng cao thu nhập. Nhìn chung đây là tuần rất đáng mong chờ.

Sửu là con giáp hiền lành, thiện lương, bao dung và nhân hậu. Họ ở hiền nên cũng gặp lành. Nếu gặp khó khăn, Sửu thường có quý nhân sẵn lòng giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua nạn khỏi. Trong gian gian sau này, Sửu là một trong những con giáp có đường tài lộc vượng nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Trong làm ăn Sửu có thể hợp tác với người tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Vì luôn nỗ lực hăng say làm việc nên Sửu dễ đạt được thành tựu lớn, được cấp trên trọng dụng và thu nhập tăng lên đáng kể. Thông qua các mối quan hệ hảo hữu, Sửu cũng có cơ hội kinh doanh, cơ hội làm nghề tay trái giúp gia tăng thu nhập. Điều Sửu cần làm lúc này là tự tin hơn, nắm bắt những cơ hội phù hợp với mình.

Tuổi Hợi

Vì thích kết bạn với những người giỏi giang nên tuổi Hợi học hỏi được rất nhiều điều. Họ cũng khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Những người tuổi Hợi thường có phúc khí lớn. Trong tháng này trở về sau may mắn lại càng tìm đến với con giáp này càng nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, người tuổi Hợi có một nhược điểm là hơi lười biếng nên dù có tài và có người giúp sức nhưng đôi khi họ vẫn không đạt được đến đỉnh cao danh vọng.

Đây là quãng thời gian may mắn ập đến với người tuổi Hợi. Chỉ cần họ chịu khó làm ăn, dũng cảm đầu tư thì chắc chắn làm việc gì cũng thuận lợi. Không chỉ trong công việc và trong chuyện tình cảm người tuổi Hợi cũng gặp nhiều may mắn. Những người tuổi Hợi muốn tiến đến hôn nhân cần nhanh chóng cải thiện, phát triển bản thân.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.