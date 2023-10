5 ngày tới (6/11 - 10/11): 3 con giáp ngồi không đếm tiền, làm đâu thắng đó, ngập trong tài lộc, vừa may vừa giàu

Tử vi cho rằng trong thời gian 5 ngày tới, do được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Thân chắc chắn sẽ có được vô số cơ hội tốt trong công việc, do đó thu nhập tăng lên nhanh chóng. Trong thời gian này, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ vô cùng lên hương, cuộc sóng thăng hoa như diều gặp gió. Ngoài ra, con giáp này còn có thêm nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền bạc và tìm được một nửa đích thực cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

