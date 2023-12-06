5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12/2023): 3 con giáp sinh ra có số mệnh phú quý, làm 1 được 10, lao thẳng tới vạch đích

5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12/2023), tuổi Thân dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi của đồng nghiệp. Tốt nhất, bản mệnh nên giữ vững lập trường, chớ nên tham lam kẻo sau này gặp phải rắc rối khó lòng khắc phục.

Người đã lập gia đình luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đến từ nửa kia. Đối phương chính là động lực để con giáp này cố gắng mỗi ngày, đồng thời cũng là bến bờ để bản mệnh nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân có những tín hiệu tích cực. Người độc thân có thể được người thân quen giới thiệu cho những đối tác triển vọng, từ đó mở ra bước phát triển mới trong cuộc sống của mình.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi cho biết những người tuổi Tý chính là con giáp có công việc ổn định, tuần mới tiền bạc hanh thông, tình duyên như ý. Tuổi Tý này chú ý cách ăn nói của mình kẻo người ấy mất lòng. Tình yêu đang đẹp cũng phải có đi có lại nhé, đừng chỉ để người ấy quan tâm mình.

5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12/2023), những người tuổi Tý chính là con giáp có con đường công danh tiền bạc có được từ công việc kinh doanh vô cùng tốt. Nếu thực sự muốn phấn đấu cho sự nghiệp thì hãy nắm bắt cơ hội thật chặt dù là cơ hội nhỏ. Trong tuần này có thể cấp trên sẽ trao cho bạn cơ hội đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/12/2023), người tuổi Tuất ghét bị ai nói xấu.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc không đề phòng, thường bị người khác lừa.

Tình cảm: Tình cảm suôn sẻ, cả gia đình hạnh phúc.

Tài lộc: Mở ra nhiều việc làm bổ ích, cải thiện tài lộc.

Sức khoẻ: Chú ý sức khỏe bản thân, hạn chế ăn các món quá cay.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.