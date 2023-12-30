5 ngày liên tiếp (30, 31/12 và 1, 2 và 3/1), 3 con giáp giàu có đổi đời, tình son đỏ thắm, vàng đeo đầy người, may mắn ai nhìn cũng ghen tỵ

5 ngày liên tiếp (30, 31/12 và 1, 2 và 3/1), người tuổi Thân cố gắng đạt mục đích cao trong công việc.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đã có nhiều thay đổi, đừng quá tham lam hay cố làm những việc ngoài tầm với.

Tài lộc: Áp dụng nhiều cách vào công việc cụ thể, gia tăng thu nhập.

Sức khỏe: Đừng ăn bậy bạ khi cơ thể khó tiếp nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có nhiều sự lựa chọn trong thời gian tới. Trước khi đưa ra quyết định, bản mệnh nên giữ đầu óc tỉnh táo, phân tích vấn đề kỹ càng để biết cái gì tốt, cái gì không phù hợp.

Người trẻ tuổi có thể ngồi suy nghĩ thêm về tương lai, hoạch định kế hoạch xem mình cần làm gì. Nếu còn nhiều băn khoăn, bản mệnh cần nghiên cứu kỹ, trao đổi thêm với người có kinh nghiệm càng tốt. Thông qua những việc này, tuổi Tỵ sẽ biết mình cần phải làm gì để có kết quả tốt nhất, như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

5 ngày liên tiếp (30, 31/12 và 1, 2 và 3/1), tuổi Hợi thích gì làm nấy và không muốn nghe theo lời nhắc nhở của người khác. Con giáp này có thể lựa chọn cách làm việc của mình, song cần hoàn thành cho tốt nhiệm vụ được phân công, chớ gây phiền phức cho tập thể.

Người làm lãnh đạo cần thay đổi bản tính độc đoán, bắt người khác phải làm theo ý mình. Không phải lúc nào bản mệnh cũng có cái nhìn bao quát về mọi vấn đề, vì thế việc lắng nghe quan điểm của cấp dưới là vô cùng cần thiết.

Về sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.