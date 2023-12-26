5 ngày liên tiếp (26/12-31/12/2023): 3 con giáp may mắn nhận lộc, phú quý đủ đường, kinh doanh đắc tài chẳng lo tiền bạc

Tuổi Tỵ sẽ đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Sự nỗ lực và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ đã giúp bạn nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo. Năng lực ngoại giao của bạn sẽ giúp bạn tận dụng cơ hội quan trọng trong công việc kinh doanh. Hãy chủ động lên kế hoạch và hoàn thành những công việc đang dang dở để tận dụng sự giúp đỡ từ đồng đội.

Bản mệnh có cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách kiếm thêm từ các công việc tay trái. Tuy nhiên, cẩn trọng với việc sử dụng thủ đoạn không tốt để thuận lợi cho tài lộc. Hãy giữ lòng trung thực và tính trách nhiệm trong mọi quyết định tài chính.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Thời gian này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong thời gian này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 5 ngày liên tiếp (26/12-31/12/2023) đối với tuổi Tuất không đón nhận nhiều sự biến động, thay đổi mà là một tuần tài lộc ổn định đi lên.

Tử vi cho biết trong công việc, những người tuổi Tuất làm việc dễ chểnh mảng, sa sút, không đặt ra nhiều mục tiêu, tham vọng nhưng nhờ có quý nhân phù trợ, cấp trên đốc thúc nên bạn vẫn sẽ thu được kết quả công việc tốt ngoài mong đợi. Lời khuyên cho những người Tuất trong thời gian này là hãy chú ý quan tâm đến sức khỏe, giữ cho cơ thể ở trạng thái tốt nhất để có thể đón nhận và nắm bắt những cơ hội này.

Bên cạnh đó, việc duy trì, phát triển các mối quan hệ cũng rất quan trọng. Lòng tốt và sự tử tế sẽ mang đến những mối quan hệ chất lượng, giúp đỡ bạn thăng tiến trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.