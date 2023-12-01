5 ngày liên tiếp (2, 3, 4, 5 và 6/12/2023): 3 con giáp phú quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 18:05

5 ngày liên tiếp (2, 3, 4, 5 và 6/12/2023), 3 con giáp sau đại cát đại lợi, mưu sự dễ thành, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Hợi 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (2, 3, 4, 5 và 6/12/2023) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi kết thúc chuyện tình cũ, bắt đầu với niềm vui mới.   

Công việc: Người tuổi Hợi công việc đang trân trọng từng cơ hội nhỏ trong công việc. 

Tình cảm: Người tuổi Hợi thích ở cạnh người yêu tích cực. 

Tài lộc: Dù tài lộc thịnh vượng chưa đến, nhưng bạn luôn vững tin vào chính mình.  

Sức khoẻ: Hiểu cơ thể, có phát đồ thể thao riêng. 

5 ngày liên tiếp (2, 3, 4, 5 và 6/12/2023): 3 con giáp phú quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tình hình tài chính rực rỡ như mong đợi, nhìn chung bạn thoát khỏi được những lo toan, bộn bề trước đây.

Người tuổi Mão luôn là con giáp sống thực tế, chăm chỉ, thường xuyên có thành tích trong sự nghiệp, dám nghĩ dám làm trong công việc, 5 ngày liên tiếp (2, 3, 4, 5 và 6/12/2023) là cơ hội tốt để người tuổi Mão thể hiện hoài bão của mình.

Tháng 12 dương này sẽ có một ngôi sao song hành trong cuộc đời của họ, tài vận của họ nhờ đó nên rất thịnh vượng, chỉ cần làm việc chăm chỉ, bạn sẽ tiếp tục đạt được những đột phá.

Thời gian này khả năng của bạn đã được cải thiện rất nhiều, và khả năng đương đầu với thử thách của bạn cũng không ngừng được nâng cao, được sự phù hộ của thần Tài, những điều hạnh phúc sẽ đến với bạn.

5 ngày liên tiếp (2, 3, 4, 5 và 6/12/2023): 3 con giáp phú quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

5 ngày liên tiếp (2, 3, 4, 5 và 6/12/2023), tuổi Tuất gặp nhiều may mắn nên mưu sự dễ thành, công việc tiến triển suôn sẻ. Con giáp này đề cao quy trình và thứ tự, tập trung vào các mục tiêu cần sự ưu tiên nên năng suất được cải thiện đáng kể, sự nỗ lực được đền đáp.

Cũng trong ngày này, tuổi Tuất cũng gặp may ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên nếu vẫn giữ thói quen chi tiêu hào phóng như hiện tại, bản mệnh sẽ khó mà tích lũy như mong đợi.

Vận trình tình duyên khởi sắc cũng giúp trạng thái tinh thần của tuổi Tuất khá tốt. Người độc thân có thể nhanh chóng tìm được tình yêu của đời mình vào những tình huống bất ngờ nhất. Các cặp đôi đang có cơ hội để hâm nóng tình cảm, tìm lại được cảm giác an yên bên cạnh người mình yêu thương.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

5 ngày liên tiếp (2, 3, 4, 5 và 6/12/2023): 3 con giáp phú quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hai ngày 2/12 và 3/12: 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù

Đúng hai ngày 2/12 và 3/12: 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù

Đúng hai ngày 2/12 và 3/12, 3 con giáp sau đỉnh cao giàu sang, đếm tiền không xuể, càng chăm chỉ thì càng phát tài.

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