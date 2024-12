5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/12), 3 con giáp thăng hoa chạm đỉnh, tay phải hốt bạc, tay trái thu tiền, cuối năm có 100 tỷ

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuổi Tuất có thể thử trò may rủi hoặc tìm may mắn trong những công việc phụ. Tuy nhiên, bản mệnh thường tham công tiếc việc đến nỗi đôi khi tự co mình lại trước các mối quan hệ xã giao trong công việc khiến đối tác e ngại.