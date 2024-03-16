5 ngày liên tiếp (17/3-22/3), 3 con giáp phát tài cực to, duyên lành như ý, phúc lộc chạm nóc, phú quý sung túc, giàu có nhất vùng

Tuổi Tỵ đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa. Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Chuyện làm ăn của Tuổi Tỵ cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Tỵ cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn chăm chỉ, sống giản dị và khá kiên định trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này có ý chí vươn lên, làm gì cũng có trách nhiệm. Theo tử vi, năm 2024 là thời gian tuổi Tuất phát triển mạnh mẽ, có thể đạt được thành công mới trên con đường sự nghiệp.

Thời gian này, tuổi Tuất có quý nhân phù trợ, nhận thêm nhiều cơ hội kiếm tiền, đầu tư sinh lời. Dự báo thu nhập của con giáp này có thể tăng cao trong thời gian tới. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ, tập trung vào công việc chính của mình là có thể đạt được thành quả như ý muốn. Dù làm ở lĩnh vực nào, đang tự kinh doanh hay làm công ăn lương, tuổi Tuất cũng đón nhận nhiều may mắn, cuộc sống ngày một sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.