5 ngày đầu tháng 9 (1-5/9), top 3 con giáp này sẽ thành phú ông, phú bà, "thời tới cản không kịp"

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 02:02

Chỉ cần bước sang tháng 9 thôi là 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn làm ăn phát đạt, của cải đầy kho. Có thể nói sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khi bước sang tháng 9 cứ như là "một bước lên mây", cát lộc hưng vượng, tiền của đầy nhà. Con đường công danh sự nghiệp của con giáp may mắn này có những tiến triển thuận lợi nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân. Bản mệnh chỉ cần chú ý nắm bắt thời cơ là có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng nhờ có Chính Quan nhập cục. Con giáp này biết mục tiêu phấn đấu của mình và không ngừng chiến đấu để có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra. Bạn cũng có sự hậu thuẫn của những người đồng nghiệp nhiệt tình nên mọi việc vô cùng suôn sẻ.

5 ngày đầu tháng 9 (1-5/9), top 3 con giáp này sẽ thành phú ông, phú bà, 'thời tới cản không kịp' - Ảnh 1
Người tuổi Dậu khi bước sang tháng 9 cứ như "một bước lên mây", cát lộc hưng vượng, tiền của đầy nhà. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ gặp khá nhiều may mắn trong công việc cũng như tình cảm khi qua tháng 9. Công việc có nhiều thuận lợi, hoàn thành mục tiêu, trong khi đường tình duyên đặc biệt thuận lợi. Bản mệnh sẽ được nhận tin vui về con đường tài lộc, đặc biệt là với những người làm các nghề tự do. Con giáp may mắn có thể gặp được những hợp đồng đáng kí kết.

Sang tháng 9, tuổi Tỵ chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí nhỏ là họ sẽ có cơ hội thu về khoản lợi nhuận kếch xù, tiền vào như nước, cuồn cuộn không dứt. Nếu nắm bắt được cơ hội này, tuổi Tỵ có thể tiến nhập hàng ngũ những người giàu có, sống một cuộc sống phú quý giàu sang khiến kẻ khác ước ao.

5 ngày đầu tháng 9 (1-5/9), top 3 con giáp này sẽ thành phú ông, phú bà, 'thời tới cản không kịp' - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ sẽ gặp khá nhiều may mắn trong công việc cũng như tình cảm khi qua tháng 9. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Bước sang tháng 9, tuổi Tuất có được trạng thái tinh thần vô cùng tích cực khi mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch của bạn. Thời điểm này rất tốt dành cho những người tuổi Tuất có dự định thúc đẩy kinh doanh của mình hay tham gia vào các lĩnh vực "tay ngang" cũng có thể đạt hiệu quả như trông đợi. Nhờ vậy bạn có thể thu được tiền bạc về cho mình nhờ năng lực của chính bản thân.

Được sự hậu thuẫn của Tam Hợp, vận trình tài lộc của tuổi Tuất trong tháng 9 có cơ hội tăng tiến vượt bậc. Nhiều cơ may tài lộc đến nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối cùng với khả năng nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ nên bản mệnh có được những gì mình muốn. Chuyện kinh doanh buôn bán tiến triển theo chiều hướng phát đạt. Bạn nên nhân cơ hội này để mở rộng quy mô, tìm thêm các hướng phát triển cho tương lai để nguồn tài khí không ngừng lưu thông.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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