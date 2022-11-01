5 ngày đầu tháng 11 (từ 01-05/11/2022): 3 con giáp dồn dập đón tin vui, vơ vét sạch vận may trong thiên hạ, tiền bạc, sự nghiệp hanh thông thuận lợi không ai bằng

3 con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều may mắn về tài lộc, giàu sang hơn người trong 5 ngày đầu tháng 11 (từ 01-05/11/2022).

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng luôn có số phận khác người. Họ là người rất xem trọng sự nghiệp, họ cũng rất có chí tiến thủ, trong công việc họ vô cùng chăm chỉ và có trách nhiệm.

5 ngày đầu tháng 11 (từ 01-05/11/2022), đường công danh sự nghiệp của Thìn phát triển vượt trội hơn bao giờ hết. Họ nhận được nhiều cơ hội để khẳng định mình, rất dễ dàng được thăng chức tăng lương.

Khi làm việc, người tuổi Thìn rất chuyên chú nên tháng này sự nghiệp của họ phát triển ổn định là điều đương nhiên. Chỉ cần kiên trì người tuổi Thìn sẽ đạt được những thành tựu ngoài mong đợi.

5 ngày đầu tháng 11 (từ 01-05/11/2022), đường công danh sự nghiệp của Thìn phát triển vượt trội hơn bao giờ hết. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sớm mang trong mình bản lĩnh kiên cường, ý chí tuyệt vời hơn người. Họ có đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng rất chắc chắn, đối nhân xử thế cũng rất khéo léo.

Chưa kể, tuổi Dậu rất giỏi ăn nói, vì thế nên quan hệ ngoại giao của họ rất tốt, quen biết vô cùng rộng rãi nên thỉnh thoảng cũng nhận được sự giúp đỡ của các quý nhân.

5 ngày đầu tháng 11 (từ 01-05/11/2022), công việc của người tuổi Dậu vô cùng thuận lợi, vẹn toàn. Họ có biểu hiện rất xuất sắc trong công việc. Tháng này người cầm tinh con Gà cũng nhận được rất nhiều cơ hội giúp thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ bản tính nhanh nhẹn, thông minh, tài trí hơn người. Họ chỉ có khuyết điểm là tính tình có đôi lúc hơi nóng nảy nên làm việc chưa đủ chắc chắn, dẫn đến dễ xảy ra sai sót trong công việc.

5 ngày đầu tháng 11 (từ 01-05/11/2022), sự nghiệp của người tuổi Thân được cải thiện rõ rệt, trong tháng này họ làm việc càng chú ý hơn, hơn nữa họ cũng xem trọng sự nghiệp của bản thân hơn nên khi làm việc gì cũng sẽ chăm chỉ hơn.

Ngoài ra, vận may trong tháng này rất tốt nên họ sẽ nhận được nhiều cơ hội hơn. Việc người tuổi Thân nên làm đó là nắm chắc những cơ hội này để bản thân có thể thăng chức và tăng lương thưởng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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