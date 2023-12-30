5 ngày đầu tháng 1 (1/1-5/1/2024), 3 con giáp song hỷ lâm môn, công thành danh toại, làm ít hưởng nhiều, may mắn thấm vào người

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 17:33

5 ngày đầu tháng 1/2024, 3 con giáp sau có số mệnh dát vàng, tài lộc nhân đôi, may mắn ngập tràn.

Tuổi Dần 

Tử vi 5 ngày đầu tháng 1/2024 của 12 con giáp dự báo may mắn cho tuổi Dần là công việc cũng suôn sẻ. Sống để vừa lòng tất cả đồng nghiệp rất khó, bản mệnh cứ làm tốt công việc của mình là được. Những người phải đi họp, đi công tác, gặp đối tác khá may mắn như ý muốn.

Trên phương diện tài chính, con giáp này có thu nhập rất tốt. Dù thời gian vừa qua có nhiều biến cố xảy đến nhưng bản mệnh vẫn giữ được sự ổn định. Bên cạnh tuổi Dần còn có công việc đồng hành, cứ chăm chỉ làm việc thì tiền bạc sẽ đến.

Vận trình tình cảm của bản mệnh đỡ u ám. Con giáp này sống đơn giản, tình cảm, biết trước biết sau nên thấy người gặp nạn là hay giúp. Nếu muốn hâm nóng tình cảm đôi bên, tuổi Dần có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

5 ngày đầu tháng 1 (1/1-5/1/2024), 3 con giáp song hỷ lâm môn, công thành danh toại, làm ít hưởng nhiều, may mắn thấm vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

5 ngày đầu tháng 1/2024, tình hình tài chính của người tuổi Thân bỗng trở nên rất rực rỡ. Bởi đây là khoảng thời gian bản mệnh bắt đầu thoát khỏi được những khó khăn trong khoảng thời gian trước đó và gặt hái được những thành công nhất định.

Theo đó, vận trình của người tuổi Thân tăng lên đáng kể trong ngày Trung thu nhờ cát tinh soi chiếu nên tài lộc dồi dào. Dù bản mệnh này là người làm ăn kinh doanh hay đơn giản là làm công ăn lương thì đều rủng rỉnh tiền tiêu, nhận được những dự án mới. Vì vậy, cơ hội để họ nhận thêm hoa hồng là rất lớn.

Người tuổi Thân vốn rất thông minh, khôn khéo, bản mệnh này rất biết cách ứng xử và rất linh hoạt trong nhiều trường hợp cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nhờ đó, công việc của họ cũng thuận lợi hơn, được cấp trên đánh giá cao. Trong thời gian này, những dự định của bản mệnh này sẽ được thực hiện một cách suôn sẻ nếu được tính toán kỹ lưỡng. Cát tinh sẽ soi chiếu khiến mọi chuyện trong ngày này với tuổi Thân sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn.

Do đó, khi cơ hội kiếm tiền tới với bản mệnh, nếu biết cách tận dụng thời cơ, chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp nhờ đó mà có thể lên như diều gặp gió trong thời gian tiếp theo. Tuy nhiên, bản mệnh này nên cân nhắc kỹ bởi sẽ có nhiều cơ hội đầu tư và kinh doanh ập đến. Điều họ cần làm là nghiên cứu kỹ trước khi giải ngân và không nên đầu tư vào lĩnh vực mình chưa có kinh nghiệm để tỷ lệ thành công cao hơn.

5 ngày đầu tháng 1 (1/1-5/1/2024), 3 con giáp song hỷ lâm môn, công thành danh toại, làm ít hưởng nhiều, may mắn thấm vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi 5 ngày đầu tháng 1/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão chọn lối sống lành mạnh, thoải mái tư duy.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão trong công việc rất giỏi phản biện, bạn cố gắng thoải mái nhiều hơn.  

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm khá chênh vênh, mệt mỏi khi không thể giải quyết. 

Tài lộc: Thông minh và bản lĩnh khi giữ được nguồn tài chính ngày càng gia tăng. 

Sức khoẻ: Nên cố gắng thư giãn, hạn chế các công việc quá khuya. 

5 ngày đầu tháng 1 (1/1-5/1/2024), 3 con giáp song hỷ lâm môn, công thành danh toại, làm ít hưởng nhiều, may mắn thấm vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp sau chuẩn bị phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, công danh phú quý bền lâu.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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