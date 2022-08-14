5 ngày cuối tháng 7 âm lịch: top 3 con giáp gặp xui xẻo chồng chất, tình duyên lao dốc, tiền tài sụt giảm, làm gì cũng phải hết sức cẩn trọng

Trong tháng 7 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ xui xẻo cả về đường công danh lẫn tình duyên. Về chuyện tình cảm, tuổi Sửu ráo riết muốn tìm lối thoát cho mối quan hệ của mình nhưng càng tìm càng rối. Lời khuyên được đưa ra là bạn hãy để cho mình không gian riêng để nhìn lại bản thân và mối quan hệ, đưa ra quyết định sáng suốt.

Tháng này, tuổi Sửu cũng phải đau đầu về vấn đề tài chính. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, nếu biết cân đối chi tiêu, đầu tư thì bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi mớ bòng bong mình đang vướng phải.

Còn trong công việc, bạn hãy lắng nghe những người xung quanh và học cách chấp nhận thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi tháng 7 âm lịch, do không có cát tinh chiếu mệnh lại bị nhiều hung tinh xung chiếu, tuổi Dậu đối mặt với vận tiểu nhân khá vượng. Kẻ đó luôn cố tình gây chuyện, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc.

Con giáp này được khuyên cần đề phòng tất cả những người xung quanh mình, việc gì quan trọng thì nên tự tay làm, kiểm chứng thông tin trước khi quyết định để tránh bị người xấu lợi dụng lừa gạt.

Đồng thời, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn cần kiên nhẫn quan sát và đánh giá tình hình một cách cẩn thận.Chỉ khi làm mọi việc thật tâm huyết thì mọi khó khăn mới dần dần được tháo gỡ.

Đường tình duyên khá ảm đạm. Dường như tình yêu vẫn chưa mỉm cười với con giáp này, tình trạng độc thân cứ mãi đeo bám khiến bạn chẳng thể nào tìm được một người thấu hiểu và yêu thương mình.

Tuổi Thân

Tử vi trong tháng 7 âm lịch về con đường công việc và sự nghiệp, vận trình nhiều biến động, các bạn tuổi Thân cần hành xử thận trọng, không nên chủ quan kẻo mọi chuyện sẽ diễn tiến theo chiều hướng xấu.

Vận trình tài lộc của tuổi Thân tháng này cũng không mấy khả quan. Tháng này, các khoản thu về không nhiều nhưng các khoản cần chi tiêu đều đổ dồn đến, bạn cần lên kế hoạch dự phòng trước, tránh tình trạng chắp vá bên này bù vào bên kia. Về sức khỏe, do ảnh hưởng của Thân sức lực có phần hư hao, khó tránh tình trạng mệt mỏi.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.