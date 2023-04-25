5 ngày cuối tháng 4, các con giáp này được THẦN MAY MẮN trợ lực tối đa, may mắn ngập tràn, cơ hội trúng số đổi đời chỉ còn nằm trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 23:42

3 con giáp này được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Họ được dự báo sẽ có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tuổi Thìn 

5 ngày cuối tháng 4, các con giáp này được THẦN MAY MẮN trợ lực tối đa, may mắn ngập tràn, cơ hội trúng số đổi đời chỉ còn nằm trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Tài trợ mệnh, người tuổi Thìn chăm chỉ làm việc nên đã nhận được một khoản tiền thưởng kha khá, chính nhờ vậy mà tình hình tài chính của bạn lạc quan hơn rất nhiều người. 

Với người làm ăn kinh doanh, công sức lao động đổi lại cho bạn một khoản tiền lãi lời kha khá. Bạn còn có thể quen được với nhiều khách hàng, đối tác mới, khiến đồng tiền chảy về túi càng thuận lợi hơn.

 

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần hội đủ tài năng và là người có nhiều tham vọng. Con giáp này cũng mang số mệnh giàu sang phú quý.

Dù có xuất thân nghèo khó nhưng họ vẫn có thể trở thành người thành đạt, mang đến cho gia đình một cuộc sống thoải mái, đủ đầy.

Người tuổi Dần được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Họ được dự báo sẽ có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc.

Con giáp này có thể đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Với những người đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc mới.

Những người khởi nghiệp kinh doanh cũng được hỗ trợ về vốn lẫn mối quan hệ. Nhìn chung, công việc của họ trong tháng này khởi sắc hơn tháng trước. Con giáp làm kinh doanh sẽ thu về cả vốn lẫn lãi, dự kiến lợi nhuận của họ trong tháng này tăng nhiều so với trước kia.

Tuổi Sửu 

5 ngày cuối tháng 4, các con giáp này được THẦN MAY MẮN trợ lực tối đa, may mắn ngập tràn, cơ hội trúng số đổi đời chỉ còn nằm trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận may của tuổi Sửu sẽ lên "như diều gặp gió", nhất là ở khía cạnh mối quan hệ, tình cảm và gia đạo. Đây là thời điểm bạn sẽ có cơ hội mạnh tiếp xúc với bạn bè, đối tác mới để mở rộng con đường giao thiệp, làm ăn trong tương lai. Những mối quan hệ mới trong giai đoạn này hứa hẹn sẽ giúp bạn cất cánh, vì vậy đừng ngại ngùng mà hãy đón nhận thật tích cực nhé.

Về mặt tình duyên, nếu như bạn chưa thể quên người cũ thì đây cũng chính là thời điểm không thể thích hợp hơn để "dứt áo quay lưng" và bắt đầu cho bản thân cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu những đối tác tiềm năng mới.

Trong các mối quan hệ bạn bè cũng tương tự. Nếu có ai đó đối xử không tốt với bạn hoặc làm mất lòng tin của bạn, thì đây là thời điểm cần mạnh dạn bỏ họ lại phía sau và tiếp tục tiến về phía trước.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Chúc mừng các con giáp này được Tam Hợp phù trợ, đường tiền bạc vô cùng thuận lợi, thăng quan tiến chức trong sự nghiệp, vận lên như 'diều gặp gió'

Chúc mừng các con giáp này được Tam Hợp phù trợ, đường tiền bạc vô cùng thuận lợi, thăng quan tiến chức trong sự nghiệp, vận lên như 'diều gặp gió'

Người tuổi Sửu cũng cực kì may mắn trong mọi việc luôn nhé. Vận trình của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui Tâm linh tử vi bói vui 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to