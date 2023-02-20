5 ngày cuối tháng 2 (24/2 - 28/2): 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá ùn ùn, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 18:26

Tử vi chỉ rõ sẽ có 3 con giáp may mắn phát tài trong 5 ngày cuối tháng 2, đón nhận rất nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi, tài lộc thăng tiến ngoạn mục, số dư tài khoản nhảy vọt.

Tuổi Mão

Xem tử vi, sang 5 ngày cuối tháng 2, người tuổi Mão đang nhận được rất nhiều vận may, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Không chỉ việc hợp tác kinh doanh thuận lợi mà còn có cơ hội ký kết được những hợp đồng lớn mang lại nhiều lợi nhuận. Những người theo nghiệp bất động sản sẽ nhận được "món hời" không nhỏ.

Có nền tảng tài chính, lại thêm ý tưởng hay ho cùng động lực cải thiện uy tín và địa vị, con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái thêm nhiều trái ngọt. Bản thân bạn cũng hài lòng với những gì mình đã bỏ ra. Cuộc sống tuổi Mão sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Có thể không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm.

5 ngày cuối tháng 2 (24/2 - 28/2): 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá ùn ùn, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cái tên tiếp theo xuất hiện trong danh sách con giáp phát tài cuối tuần này chính là người tuổi Ngọ. Nhất là trong 5 ngày cuối tháng 2, người tuổi Ngọ sẽ có nguồn thu nhập khá dồi dào, cải thiện rất nhiều gánh nặng tài chính từ trước đó. Nhân thời điểm này, bạn có thể chủ động đầu tư vào các lĩnh vực mới.

Về sức khỏe, bản mệnh khá tốt, ổn thỏa cả về thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, có những mối quan hệ tưởng chừng như không thể hàn gắn nhưng cuối cùng cũng "gương vỡ lại lành". Đặc biệt, mọi sự tốt đẹp đều bắt đầu khởi sắc từ giai đoạn này trở đi, bạn phải cố gắng nắm bắt và tận hưởng để sắp tới được thành công rực rỡ. 

5 ngày cuối tháng 2 (24/2 - 28/2): 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá ùn ùn, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi cho thấy, sau những nỗ lực theo đuổi tiền bạc và địa vị, 5 ngày cuối tháng 2 là thời điểm người tuổi Tý nhận về những thành quả xứng đáng với mình. Những người tuổi này đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình, lại có lòng nhiệt tình nên xây dựng được các mối quan hệ một cách khéo léo. Thời điểm này rất thuận lợi để bạn hợp tác làm ăn, cùng đầu tư dự án, dự đoán doanh thu sẽ có thành tích bất ngờ.

Hãy tận dụng cơ hội này từng giây, từng phút vì không phải lúc nào bạn cũng có điều kiện thuận lợi đến thế. Hơn bao giờ hết, bạn cảm thấy hài lòng và tự tin với những gì mình đạt được. Nhân lúc này, bạn cần xây dựng lòng quyết tâm và dự định mới trong tương lai.

5 ngày cuối tháng 2 (24/2 - 28/2): 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá ùn ùn, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ 3, 4 (ngày 21/2, 22/2), từ biệt vận xui, 3 con giáp tiền tài trải rộng, công danh thênh thang, kiếp giàu gõ cửa, trúng mánh đổi đời

Tử vi thứ 3, 4 (ngày 21/2, 22/2), từ biệt vận xui, 3 con giáp tiền tài trải rộng, công danh thênh thang, kiếp giàu gõ cửa, trúng mánh đổi đời

Sang ngày thứ 3 và 4, 3 con giáp sẽ bất ngờ trở thành đại gia nhờ vận may tài lộc ập đến. Nghèo khổ chỉ còn là quá khứ, giàu sang sẽ kéo tới và vinh hoa phú quý vây quanh.

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