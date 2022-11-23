5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp nào làm ăn ngày càng phát đạt, gia đạo yên vui?

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 19:50

Tử vi dự báo rằng những con giáp này có thể hưởng nguồn tài lộc dồi dào.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách ổn định, tự tin. Con giáp này làm việc gì cũng có nguyên tắc, biết điều nên được mọi người yêu quý.

Tử vi nói rằng, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch, con đường tài lộc của tuổi Dần thêm rộng mở, muộn phiền cũng tan biến. Người làm ăn kinh doanh phất lên trông thấy, các mối hợp tác phát triển tốt giúp bản mệnh thu về khoản lợi lớn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất đáng tin cậy và thông minh. Vận trình trong cuộc sống của họ rất nổi bật, đặc biệt trong tháng 10 Âm lịch năm nay sẽ ghi dấu ấn đậm nét.

5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp nào làm ăn ngày càng phát đạt, gia đạo yên vui? - Ảnh 1
Con giáp tuổi Mão có sức cạnh tranh mạnh mẽ. Họ có thể hiểu rõ điểm mạnh của mình và nắm bắt cơ hội khởi nghiệp để kiếm được ngày càng nhiều hơn.

Họ luôn có ý chí tiến thủ, sự nghiệp phát triển tốt không chỉ trong giai đoạn ngắn mà trong tương lai cũng không thua kém, nhờ đó sẽ tránh xa được nghèo khó. Có thể nói, con giáp tuổi Mão sẽ thu hoạch tốt hơn vào tháng 10 Âm lịch này, làm ăn ngày càng phát đạt, gia đạo yên vui.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu không ngại khó ngại khổ. Con giáp này làm gì cũng luôn tỏ ra bình tĩnh và cố gắng tìm phương án tốt nhất.

Tuổi Dậu không thích phô trương nhưng là người có năng lực tốt. Trong công việc, con giáp này được mọi người tin tưởng, ủng hộ nên có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tử vi dự đoán, trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Dậu có tài lộc vượng phát. Con giáp này đón phúc lộc đầy nhà, mọi khốn khó sẽ sớm qua đi.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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