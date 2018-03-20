5 nàng giáp trời sinh được BỒ TÁT PHÙ HỘ, một đời sung sướng không ai bằng!

Tâm linh - Tử vi 20/03/2018 05:30

Đây là những con giáp dù làm việc gì đều có cuộc sống rất vui vẻ, không khi nào phải khổ sở!

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão trời sinh thiện lương, hiền lành, luôn đối xử với người khác thật lòng. Họ luôn suy nghĩ cho người khác, tâm tính lương thiện. Do đó, họ gặp được nhiều nhân duyên tốt đẹp.

Họ luôn được quý nhân phù trợ, được Bồ Tát phù hộ nên luôn khỏe mạnh, mọi chuyện thuận lợi. Cuộc sống về sau hạnh phúc, đủ đầy.

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ trời sinh phú quý giàu sang. Họ thông minh, giỏi giang hơn người. Họ còn có khả năng dùng người, khi làm lãnh đạo luôn có thể thu phục người khác, khó khăn gì cũng có thể vượt qua.

Do đó, cuộc đời con giáp này luôn bình an, chuyện gì cũng hanh thông vì được thần linh phù trợ.

5 nàng giáp trời sinh được BỒ TÁT PHÙ HỘ, một đời sung sướng không ai bằng! - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Tỵ trời sinh phú quý giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi trời sinh có trái tim lương thiện, nhiệt tình, chân thành. Họ luôn có trách nhiệm với gia đình.

Con giáp này được Bồ Tát phù hộ, luôn gặp nhiều vận may trong sự nghiệp. Vì được thần linh ưu ái nên cuộc đời không khi nào lo chuyện tiền bạc, cả đời sung túc đủ đầy.

5 nàng giáp trời sinh được BỒ TÁT PHÙ HỘ, một đời sung sướng không ai bằng! - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Mùi trời sinh có trái tim lương thiệt, nhiệt tình, chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có ngũ hành mệnh cách thuộc Thủy, Thủy lại chủ tài lộc nên cuộc sống không bao giờ thiếu thốn.

Không những vậy, con giáp này lại giỏi giang, tài hoa, dễ được lòng người khác. Họ có sự nghiệp rất tốt đẹp, càng về sau càng phú quý giàu sang.

5 nàng giáp trời sinh được BỒ TÁT PHÙ HỘ, một đời sung sướng không ai bằng! - Ảnh 3
Người tuổi Hợi có ngũ hành mệnh cách thuộc Thủy, Thủy lại chủ tài lộc nên cuộc sống không bao giờ thiếu thốn. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có cá tính riêng biệt, chân thành và đầy nghĩa khí. Họ luôn độc lập trong cuộc sống, sớm có thành tựu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Con giáp này không sợ khó khăn, tự học kinh nghiệm. Dù họ không tích góp được tiền bạc nhiều nhưng có những mối quan hệ rất tốt, dễ dàng thành công và giàu sang sau này.

Họ luôn được quý nhân phù trợ. Càng bước qua tuổi trung niên, tiền tài lại nhiều. Nhưng họ luôn biết giúp đỡ người thân, bè bạn khi gặp khó khăn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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