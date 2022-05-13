5 con giáp được ông Thọ trì độ, hưởng phúc lớn mệnh lớn, sống vui sống thọ, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thảo

Tâm linh - Tử vi 13/05/2022 06:29

Chúc mừng những con giáp được hưởng phước phần sống thọ, con cháu hiếu thảo nhé!

5 con giáp được ông Thọ trì độ, hưởng phúc lớn mệnh lớn, sống vui sống thọ, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thảo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Thìn có được sức khỏe và cuộc sống tốt là do con giáp này biết kết hợp và điều chỉnh cuộc sống với nhịp độ thích hợp.

So với những người khác, người tuổi Thìn thường có sự nghiệp thành công hơn, kéo theo đó là nhiều gánh nặng lên sức khỏe và tâm lý.

Tuy có ý chí và tinh thần mạnh mẽ, đủ để vượt qua mọi gian khó nhưng người tuổi Thìn hơn người ở chỗ biết cách giải tỏa cảm xúc. Con giáp này rất biết cách để tạo không khí nhẹ nhàng, không tự tìm lấy phiền não hay tự dằn vặt bản thân với bao suy nghĩ.

Thẳng thắn và thoải mái nói ra cho nhẹ lòng và sau đó không nghĩ ngợi gì nhiều nữa là bí quyết để người tuổi Thìn có được đời sống an lành và sống rất thọ.

Tuổi Tý

Không ai có thể nghi ngờ sức sống mạnh mẽ của người tuổi Tý. Tuy cuộc sống của con giáp này xoay quanh những điều nhỏ bé, không đeo đuổi những thứ xa hoa, nhưng lúc nào người tuổi Tý cũng thoải mái, bộc trực và vui vẻ.

Tính cách 12 con giáp cho hay, bất luận phải ở trong một môi trường hiểm hóc đầy thách thức, ý chí của người tuổi Tý vẫn không sa sút, vẫn có thể nói cười tự nhiên. Chỉ dựa vào những điều trên, con giáp sống thọ này đã thành ngôi sao sáng trong hàng ngũ các con giáp sống thọ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách người tuổi Dần hướng ngoại, suy nghĩ phóng khoáng, gặp chuyện muộn phiền chỉ suy nghĩ phút chốc, ngủ một giấc lại đâu vào đó. Theo tuvingaynay.com dù là lúc còn trẻ hay khi đã trưởng thành, lối suy nghĩ lạc quan luôn là điểm cộng cho đời sống tinh thần của con giáp này.

Hơn thế, người tuổi Dần cũng có nhiều hoài bão, ước mơ. Thông thường con giáp này sống hết mình, nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu.

Cứ như vậy, người tuổi Dần thẳng tiến tới tương lai bình ổn, an nhàn, sức khỏe càng ngày càng dẻo dai, phúc lộc ngày một tăng dần, tất nhiên vận mệnh tốt là điều dễ hiểu.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hời hợt trong công việc, thường mất tập trung, đánh mất nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, con giáp này không bao giờ lâm vào tình cảnh túng thiếu, nợ nần khiến bản thân gặp khó khăn.

Khi hết tiền, người tuổi Hợi sẽ được món lợi từ trên trời rơi xuống, tiêu xài hết rồi lại có, cứ thế cuộc sống vô cùng sung túc và hạnh phúc.

Đồng thời, được bề trên phù hộ nên không bệnh tật nhiều, đổi lại cơ thể lúc nào cũng khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Nếu kém may mắn gặp phải đại nạn cũng sẽ dễ dàng vượt qua nhờ sự phù trợ của quý nhân.

Nói chung người tuổi Hợi là “con của trời”, được che chở và bảo vệ, không bao giờ gặp phải bất hạnh trong cuộc sống.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, dịu dàng, hòa nhã chính là những ấn tượng sâu sắc của mọi người với con giáp tuổi Mão. Cũng chính vì hòa nhã mà tâm trạng con giáp này luôn bao dung, rộng lượng, ít khi so đo tính toán thiệt hơn với người khác.

Cũng chính vì sự độ lượng mà đôi khi người tuổi Mão không để ý đến việc người khác nghĩ gì về mình. Sống thản nhiên, chỉ cần quan tâm nhiều đến thói quen ăn uống và môi trường sống chính là giúp con giáp này sống khỏe mạnh và trường thọ.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!

 

Từ khóa:   12 con giáp tử vi con giáp con giáp sống thọ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 55 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể