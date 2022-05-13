5 con giáp được ông Thọ trì độ, hưởng phúc lớn mệnh lớn, sống vui sống thọ, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thảo

So với những người khác, người tuổi Thìn thường có sự nghiệp thành công hơn, kéo theo đó là nhiều gánh nặng lên sức khỏe và tâm lý.

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Thìn có được sức khỏe và cuộc sống tốt là do con giáp này biết kết hợp và điều chỉnh cuộc sống với nhịp độ thích hợp.

Tuy có ý chí và tinh thần mạnh mẽ, đủ để vượt qua mọi gian khó nhưng người tuổi Thìn hơn người ở chỗ biết cách giải tỏa cảm xúc. Con giáp này rất biết cách để tạo không khí nhẹ nhàng, không tự tìm lấy phiền não hay tự dằn vặt bản thân với bao suy nghĩ.

Thẳng thắn và thoải mái nói ra cho nhẹ lòng và sau đó không nghĩ ngợi gì nhiều nữa là bí quyết để người tuổi Thìn có được đời sống an lành và sống rất thọ.

Tuổi Tý

Không ai có thể nghi ngờ sức sống mạnh mẽ của người tuổi Tý. Tuy cuộc sống của con giáp này xoay quanh những điều nhỏ bé, không đeo đuổi những thứ xa hoa, nhưng lúc nào người tuổi Tý cũng thoải mái, bộc trực và vui vẻ.

Tính cách 12 con giáp cho hay, bất luận phải ở trong một môi trường hiểm hóc đầy thách thức, ý chí của người tuổi Tý vẫn không sa sút, vẫn có thể nói cười tự nhiên. Chỉ dựa vào những điều trên, con giáp sống thọ này đã thành ngôi sao sáng trong hàng ngũ các con giáp sống thọ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách người tuổi Dần hướng ngoại, suy nghĩ phóng khoáng, gặp chuyện muộn phiền chỉ suy nghĩ phút chốc, ngủ một giấc lại đâu vào đó. Theo tuvingaynay.com dù là lúc còn trẻ hay khi đã trưởng thành, lối suy nghĩ lạc quan luôn là điểm cộng cho đời sống tinh thần của con giáp này.

Hơn thế, người tuổi Dần cũng có nhiều hoài bão, ước mơ. Thông thường con giáp này sống hết mình, nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu.

Cứ như vậy, người tuổi Dần thẳng tiến tới tương lai bình ổn, an nhàn, sức khỏe càng ngày càng dẻo dai, phúc lộc ngày một tăng dần, tất nhiên vận mệnh tốt là điều dễ hiểu.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hời hợt trong công việc, thường mất tập trung, đánh mất nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, con giáp này không bao giờ lâm vào tình cảnh túng thiếu, nợ nần khiến bản thân gặp khó khăn.

Khi hết tiền, người tuổi Hợi sẽ được món lợi từ trên trời rơi xuống, tiêu xài hết rồi lại có, cứ thế cuộc sống vô cùng sung túc và hạnh phúc.

Đồng thời, được bề trên phù hộ nên không bệnh tật nhiều, đổi lại cơ thể lúc nào cũng khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Nếu kém may mắn gặp phải đại nạn cũng sẽ dễ dàng vượt qua nhờ sự phù trợ của quý nhân.

Nói chung người tuổi Hợi là “con của trời”, được che chở và bảo vệ, không bao giờ gặp phải bất hạnh trong cuộc sống.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, dịu dàng, hòa nhã chính là những ấn tượng sâu sắc của mọi người với con giáp tuổi Mão. Cũng chính vì hòa nhã mà tâm trạng con giáp này luôn bao dung, rộng lượng, ít khi so đo tính toán thiệt hơn với người khác.

Cũng chính vì sự độ lượng mà đôi khi người tuổi Mão không để ý đến việc người khác nghĩ gì về mình. Sống thản nhiên, chỉ cần quan tâm nhiều đến thói quen ăn uống và môi trường sống chính là giúp con giáp này sống khỏe mạnh và trường thọ.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!