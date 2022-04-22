49 ngày đại vận, top 3 con giáp mộ tay sở hữu lộc tiền ‘trọc trời’, một tay chạm vào cung tình duyên, tỏa sáng nhất khung trời may mắn

Mặt tài chính trong 49 ngày của Tỵ vô cùng vượng sắc. Các khoản thu nhập tăng không ngừng. Càng bỏ ra nỗ lực, sáng tạo bao nhiêu thì con giáp này càng nhận được thành quả xứng đáng. Một sự thay đổi môi trường mới có thể mang đến vận may tiền bạc rực rỡ hơn rất nhiều. Với con giáp có công việc phụ ở ngoài, hãy chớp thời cơ mà quý nhân đem đến để gia tăng thu nhập theo cấp số nhân. Cuộc sống của con giáp này nhờ đó mà ngày càng giàu có, sung túc.

Đây là khoảng thời gian hiếm có, con giáp này cần tận dụng thật tốt. Không chỉ có vận son, Tỵ còn được quý nhân nâng đỡ trong công việc. Sự nghiệp vốn đang giậm chân tại chỗ trở nên hanh thông, lên như diều gặp gió. Cơ hội thăng chức, tăng lương Tỵ cầm chắc trong tay. Bất kể con giáp này làm gì cũng gặp thuận lợi, phát tài phát lộc.

Tuổi Dậu

Không chỉ 49 ngày mà 2 tháng liên tiếp, người tuổi Dậu sẽ được hưởng lộc phúc tinh. Con giáp này chuẩn bị tinh thần đón “mưa tiền biển lộc”, mở rộng con đường thăng quan tiến chức. Công việc thành công tới tấp khiến lương thưởng của người tuổi Dậu đều tăng. Cát Tinh xuất hiện đồng nghĩa với những cơ hội phát tài liền tay, khiến Dậu muốn nghèo cũng khó. Nếu đang có dự định kinh doanh, buôn bán hay thử sức với một lĩnh vực mới, con giáp này cần tận dụng ngay thời kỳ hoàng kim để triển khai thực hiện.

Vận hên của người tuổi Dậu còn rơi vào cả cung tình duyên. Những con giáp độc thân sẽ có tin vui, không những tìm được một nửa lý tưởng mà bạn còn có thể sớm đón hỷ sự.

Tuổi Mùi

Sau thời gian nếm mật nằm gai, người tuổi Mùi cuối cùng cũng có thể thở phào, bước vào giai đoạn đại vận. May mắn của con giáp này kéo dài tới hết tháng 6. Vận trình tài lộc hồng phát, bùng nổ với hàng loạt cơ hội công việc mới. Mùi sẽ được phát huy triệt để óc sáng tạo, tư duy nhạy bén và khả năng lãnh đạo. Con giáp nào có công việc kinh doanh, buôn bán dễ ăn nên làm ra, bội thu lợi nhuận.

Ngoài các khoản thu kếch xù từ những mối làm ăn, hợp đồng giá trị, Mùi còn có vượng khí ở đường công danh. Nhờ tài năng làm bệ phóng, con giáp này sẽ có sự thăng tiến rõ rệt, được coi trọng trong công việc. Mùi sẽ trở thành người dẫn dắt, điều hành, được nhiều đồng nghiệp nể trọng. Càng phát huy tài năng, con giáp này càng thành công, danh tiếng được nâng lên tầm cao mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.