40 ngày tới, cát tinh, Thần Tài, quý nhân như khách quen đến nhà, top 3 con giáp chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui đổ về, cuối năm tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 15/06/2022 16:30

Công việc của bạn đạt đến đỉnh cao, tài khoản tăng lên vùn vụt khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Mùi

Năm 2022, vận số người tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt là khoảng thời gian 40 ngày tới đây, cơ hội thăng tiến và tiền bạc sẽ liên tiếp đến với người tuổi Mùi. Bạn sẽ có thu nhập tăng cao với quý nhân phù trợ. Thành công nằm trong tầm tay nếu bạn có kế hoạch bắt đầu một điều gì đó mới hoặc đầu tư vào các dự án kinh doanh.

Người tuổi Mùi hòa đồng có thể dễ dàng gặp gỡ đối tác cùng chí hướng thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Hãy tương tác nhiều hơn nếu chưa chắc chắn về đối tác tiềm năng.

Tuổi Thìn

Vốn dĩ tuổi Thìn trời sinh "số sướng" khi phúc lớn mệnh lớn. Nhưng ở đời thăng trầm chẳng ai đoán trước được, vẫn có những thời điểm con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra.

 

40 ngày tới, cát tinh, Thần Tài, quý nhân như khách quen đến nhà, top 3 con giáp chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui đổ về, cuối năm tình tiền viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Song khó khăn đến đâu cũng không thể quật ngã con giáp mạnh mẽ này, bởi bạn luôn thông minh để tìm ra hướng đi phù hợp trong hoàn cảnh bế tắc. Giai đoạn 40 ngày tới chính là thời điểm để những chú Rồng khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể.

 

Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Thìn. Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sở hữu tính cách tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Trong làm ăn, công việc họ đều chủ động nắm "đằng cán", hiếm khi để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Mặt khác, đây cũng là con giáp hòa đồng, khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến, có nhiều phúc khí.

Năm 2022, tài lộc của người tuổi Tỵ hứa hẹn sẽ ngày một rộng mở, việc trở nên giàu có là điều một sớm một chiều. Thứ duy nhất người tuổi Tỵ cần làm là chịu khó quan sát, học hỏi kiến thức từ những thứ nhỏ nhặt nhất và nắm bắt mọi cơ hội.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Tử vi 3 tháng tới (7 - 8 - 9/2022) vận trình của bạn bắt đầu thăng hoa, rực rỡ, top 3 con giáp tiền bạc đổ về liên tục, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ

Tử vi 3 tháng tới (7 - 8 - 9/2022) vận trình của bạn bắt đầu thăng hoa, rực rỡ, top 3 con giáp tiền bạc đổ về liên tục, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ

3 con giáp này sẽ còn có cơ hội tỏa sáng ở trước đám đông và việc làm này cũng ít nhiều giúp ích cho sự thành công trong sự nghiệp của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 32 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 22 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 47 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 22 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 37 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026