4 ngày tới từ 21/3-25/3, 3 con giáp đại cát đại lợi, giàu sang bất chấp, tài vận bùng nổ, phú quý đủ đường

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo tuổi Dần dễ dàng nổi nóng với tất cả mọi người. Khi có ai đó nêu ý kiến trái ngược, bản mệnh sẵn sàng phản bác, thậm chí không chú ý cách hành xử, khiến đối phương tổn thương hoặc phật lòng.

Trong gia đình, bản mệnh nên học cách thông cảm với nửa kia của mình nhiều hơn, đừng nên bắt người ấy mãi nghe theo ý kiến của mình. Nếu có gì không hài lòng, bản mệnh cũng đừng nên quá nghiêm trọng hóa vấn đề vì như thế sẽ chỉ làm mọi việc rối hơn.

Dù đang giữ vị thế gì đi nữa, muốn mọi việc được giải quyết thuận lợi và êm đẹp, bản mệnh không nên bắt ép người khác làm theo ý mình. Đặc biệt, khi đôi bên có mâu thuẫn thì mọi người cần bình tĩnh ngồi lại để trao đổi với nhau.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi chính là một trong những con giáp rất giỏi sử dụng trí óc người tuổi Hợi dù hiền lành nhưng không phải kém hiểu biết sắc xảo. Tuổi Hợi cũng sở hữu trí tuệ cảm xúc mạnh mẽ trong mọi việc. Đồng thời có thể quyết định hướng đi nên sẽ không đánh mất bản thân và không bao giờ khiến người khác thất vọng về sự phát triển như mong đợi của mình.

Thời gian này, người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và thoát khỏi những lo toan trong phần lớn thời gian của năm. Tử vi trong năm 2024, tham vọng của người tuổi Hợi cũng được đẩy thêm cao một bậc, họ cũng sẽ phát huy được những tiềm năng mà bấy lâu nay họ giấu kín hoặc chưa có cơ hội dùng đến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sự khó khăn trong cách làm việc không chia sẻ được với ai.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn thường nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người.

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai có mối tình khó phai, luôn có nhiều hồi ức đẹp dành cho nhau.

Tài lộc: Tài chính lưu ý cách chi tiêu, đừng vội vàng chuyển khoản khi chưa rõ.

Sức khỏe: Cơ thể khá mệt mỏi, khi liên tục chịu áp lực từ gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.