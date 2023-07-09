4 ngày tới, các con giáp này nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân phù trợ mà vận thế vô cùng tốt đẹp, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, hanh thông như ý

Tâm linh - Tử vi 09/07/2023 13:27

4 ngày tới, 3 con giáp tuổi này ngày một thăng tiến vượt bậc, có thể bỏ vốn làm ăn, đầu tư kinh doanh, thu về lợi lớn.

Tuổi Tuất 

4 ngày tới, các con giáp này nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân phù trợ mà vận thế vô cùng tốt đẹp, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, hanh thông như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sao Tử Vi chiếu mệnh, người tuổi Tuất 4 ngày tới cát khi lan tràn, hứa hẹn gặt hái được nhiều thành công thậm chí còn nằm ngoài sức mong đợi. Công việc đang tiến triển thuận lợi, bản mệnh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và càng thêm nỗ lực phát huy khả năng hết mức có thể.

Tuy nhiên con giáp này cũng nên đề phòng tiểu nhân hãm hại. Thành công mà bạn có được có thể sẽ khiến những kẻ xấu bụng sinh lòng đố kị, tìm cách để hạ bệ cũng như bôi xấu danh dự của bản mệnh bất cứ lúc nào. Các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, nếu biết tận dụng sự ủng hộ của mọi người thì thành công đến càng rực rỡ hơn.

Phương diện tài lộc hầu như không có biến động nào rõ ràng, vẫn giữ ở mức ổn định. Dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay. Các mối quan hệ xã giao có phần rộng mở, nhưng vì người tốt ít hơn kẻ xấu nên phải biết phân biệt để tránh bị lừa gạt.

Tuổi Dần 

4 ngày tới, vận thế của người tuổi Dần khá tốt do Dần Mộc sinh Ngọ Hỏa. Đồng thời, con giáp này có Thiên Đức quý nhân và Quốc Ấn quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, được mọi người giúp đỡ nhiệt tình. 

Theo đó, công việc của người tuổi Dần gặt hái được nhiều thành công. Ngoài ra, các nguồn thu nhập dồi dào, nếu có ý định phát triển hoặc mở rộng sự nghiệp thì đây chính là thời điểm thích hợp.

 

Tuổi Thân 

 

4 ngày tới, các con giáp này nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân phù trợ mà vận thế vô cùng tốt đẹp, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, hanh thông như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân có kỹ năng diễn đạt tốt, giỏi thuyết phục người khác. Họ có phản ứng nhanh, dễ thích nghi với môi trường xung quanh. Bởi vậy, người tuổi này có triển vọng phát triển sự nghiệp tốt.

Trong công việc cũng như cuộc sống, người này thể hiện chỉ số EQ cao. Họ nhận được sự công nhận của đồng nghiệp cũng như sự ưu ái của lãnh đạo. Người tuổi Thân có tầm nhìn xa trông rộng.

Đối mặt với sự thăng trầm trong cuộc sống, họ rút ra những kinh nghiệm quý giá. Nhờ đó, con giáp này tránh được sai lầm, đạt hiệu suất công việc cao. 

Cũng nhờ điều này, 4 ngày tới, con giáp tuổi Thân ngày một thăng tiến vượt bậc. Vào thời điểm cuối tháng 7, họ có thể bỏ vốn làm ăn, đầu tư kinh doanh. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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