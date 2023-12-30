4 ngày liên tiếp (30, 31/12 và 1, 2/1), 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tương lai rực rỡ, tài lộc vượng phát, trăm bề suôn sẻ

Tử vi 4 ngày liên tiếp (30, 31/12 và 1, 2/1) của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu bận tâm những chuyện cũ, không dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc thường lo lắng nhiều công việc không thể hoàn thành hết.

Tài lộc: Cẩn thận lời nói và hành động của bạn trước khi cho người khác vay mượn.

Sức khỏe: Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng bên người thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân toả sáng với tính cách thân ái và khả năng mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh. Vì vậy bản mệnh được rất nhiều người yêu mến.

4 ngày liên tiếp (30, 31/12 và 1, 2/1), người tuổi Thân sẽ gặp nhiều điềm lành trong cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Dù bản mệnh làm việc trong lĩnh vực nào thì công việc cũng suôn sẻ, thuận lợi.

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ gặp được những nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến con đường sự nghiệp của mình. Nhờ vậy, bản mệnh có cơ hội đạt được những bước tiến đáng kể, kể cả việc thăng tiến hoặc tăng lương. Bản mệnh sẽ tận hưởng một giai đoạn đầy may mắn, thu nhập tăng lên đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

4 ngày liên tiếp (30, 31/12 và 1, 2/1), tuổi Dần biết cách chú ý quan sát để phán đoán suy nghĩ, cảm xúc của người khác, từ đó tìm ra cách ứng xử phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Cũng nhờ cách xã giao khéo léo này mà bản mệnh có nhiều cơ hội chạm tay vào may mắn. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể tìm được những mối khách hàng triển vọng hoặc ký kết được những hợp đồng béo bở trong ngày.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày mới này, tuổi Dần nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bản mệnh gặp được nhiều điều thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.