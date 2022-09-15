4 ngày giữa tháng 9 tiếp theo (16/9 - 19/9), 3 con giáp quơ tay trái hốt bạc, tay phải gom vàng, tiền đồ rộng cửa thăng quan, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 11:49

Tử vi cho thấy, trong 4 ngày giữa tháng 9 tiếp theo, 3 con giáp bất ngờ phát tài nhờ vào sự thông minh của mình. Nếu biết tận dụng thì đây sẽ là cơ hội đổi đời của họ.

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà sẽ đón 4 ngày giữa tháng 9 với rất nhiều niềm vui, may mắn. Đây là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu, họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Được thần tài ưu ái cộng thêm cát khí vượng, người tuổi Dậu sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két.

Người kinh doanh sẽ có cơ hội nhân được vô số các hợp đồng béo bở. Họ cũng có nhiều cơ hội khẳng định mình với cấp trên. Nhờ khả năng xử lý công việc tuyệt vời, thông minh nhanh nhạy, Dậu sẽ hoàn thành rất tốt công việc được giao, nhờ đó lương thưởng tăng lên đáng kể. Đường tình duyên của Dậu trong tháng này cũng tốt đẹp hơn người, người tuổi Dậu đang còn độc thân, vận đào hoa của họ trong thời điểm này khá vượng. 

4 ngày giữa tháng 9 tiếp theo (16/9 - 19/9), 3 con giáp quơ tay trái hốt bạc, tay phải gom vàng, tiền đồ rộng cửa thăng quan, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Những người cầm tinh con Gà sẽ đón 4 ngày giữa tháng 9 với rất nhiều niềm vui, may mắn. Đây là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu, họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất cũng là con giáp cực kỳ may mắn trong tuần mới tới. Họ có Thần tài hỗ trợ, làm gì cũng thuận lợi, tiền kiếm nhiều và dễ dàng. Con giáp này vốn dĩ thông minh, chịu khó, lại thêm việc gặp thời nên họ sẽ cố gắng hết sức. Tài vận của họ trong tuần này cực sáng, các khoản thu từ công việc chính và phụ đều tăng lên nhanh chóng.

Trong 4 ngày giữa tháng 9, sự nghiệp của Tuất có những dấu hiệu khởi sắc mới. Họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn và nhất định là không bỏ qua cơ hội nào. Nhiều người vẫn nói, tuổi Tuất mệnh sướng, cái giàu đến với họ dửng dưng, quan điểm này thật sự không phải là không có căn cứ, ứng với thời điểm này thật sự rất chính xác.

4 ngày giữa tháng 9 tiếp theo (16/9 - 19/9), 3 con giáp quơ tay trái hốt bạc, tay phải gom vàng, tiền đồ rộng cửa thăng quan, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Trong 4 ngày giữa tháng 9, sự nghiệp của Tuất có những dấu hiệu khởi sắc mới. Họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn và nhất định là không bỏ qua cơ hội nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng sẽ bắt đầu tuần mới cực kỳ tốt đẹp. Trong 4 ngày giữa tháng 9 tiếp theo, dự đoán là “thời điểm vàng” đối với người tuổi Thìn. Với sự nỗ lực hết mình nên họ sẽ có cuộc sống đi theo một lộ trình như mong muốn.

Họ có cơ hội cầu được ước thấy, nên hãy tranh thủ để tạo nền tăng phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn. Vận trình tài lộc của Thìn tốt hơn bao giờ hết. Họ khiến người khác ngưỡng mộ bởi khả năng kiếm tiền cực đỉnh. Con đường quan lộ của Thìn cũng rộng mở thênh thang.

4 ngày giữa tháng 9 tiếp theo (16/9 - 19/9), 3 con giáp quơ tay trái hốt bạc, tay phải gom vàng, tiền đồ rộng cửa thăng quan, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Trong 4 ngày giữa tháng 9 tiếp theo, dự đoán là “thời điểm vàng” đối với người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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